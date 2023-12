Clínica visitada por Ludmilla e Brunna cobra a partir de R$ 78 mil para tratamentos

A- A+

Ludmilla e Brunna Gonçalves falaram ao Fantástico, neste domingo, sobre a decisão de terem filhos e a visita que fizeram, em outubro, à uma clínica de fertilização, em Miami, EUA. A clínica visita por Ludmilla e Brunna é a Conceptions Flórida, que, de acordo com o site do estabelecimento, oferece dois tratamentos para casais lésbicos.

Inseminação intrauterina (IIU): Nesta opção, o médico segue a ovulação natural de uma mulher (ciclo natural) ou recomenda uma medicação oral por cinco dias seguidos que estimula o ciclo seguido de exames de sangue e ultrassom para determinar a data precisa em que a IIU deverá ocorrer. Este tratamento pode ser feito com esperma de um doador conhecido ou anônimo.

Fertilização In Vitro (FIV): Na fertilização in vitro, existem diversas opções dependendo da preferência do indivíduo e/ou casal. O esperma usado para fertilização pode ser de doador conhecido ou anônimo. Os embriões podem ser transferidos para a mulher cujos óvulos foram utilizados para fertilização ou para a parceira (FIV recíproca).

Ainda de acordo com o site da clínica, mais de cinco mil bebês já foram gerados por meio dos tratamentos da Conceptions Florida. Além dos tratamentos já citados, eles oferecem congelamento de óvulos e tem experiência com doadores de óvulo ou esperma e também com barriga solidária.

No Brasil, o custo da Fertilização in Vitro pode começar em R$ 15 mil, já nos Estados Unidos a estimativa é que os tratamentos já comecem em R$ 50 mil. Na Conceptions Florida, um ciclo de fertilização in vitro pode custar cerca de US$ 16 mil (cerca de US$ 78, 5 mil).

Sonho da maternidade

Ludmilla e Brunna não são as primeiras artistas brasileiras a tornarem público um tratamento de fertilização. Ivete Sangalo, Thammy Miranda, Karina Bacchi e Vivianne Araújo são outras famosas que optaram pelo procedimento. A cantora e a bailarina sempre afirmaram que sonhavam em ter um filho. Na entrevista ao Fantástico, Brunna revelou o plano das duas:

"Vai ser o óvulo dela. Com o doador aí vai fecundar esse óvulo e vai colocar o embrião dentro de mim", acrescentou Brunna.

Brunna contou que elas estão na fase inicial do processo, que levar meses até ser concluída.

“Estamos na fase dos exames. Fizemos um exame que, para ficar pronto, demora quase dois meses. Então, é um processo longo sabe, mas a gente tá muito ansiosa. Quando a gente foi nessa clínica, parecia que a gente já estava grávida, porque teve que fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho”, brincou.

