Clipe "Sou Preta de Quebrada" ganha lançamento no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Está previsto para 25 de julho, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o lançamento do videoclipe “Sou Preta de Quebrada”. O evento ocorre na sede do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), no bairro da Boa Vista, às 14h.

A produção é da Rede de Jovens de Comunidades Periféricas (Rede JCP), juntamente com o Grupo AdoleScER. Durante o evento de lançamento, haverá a leitura de uma carta aberta que reivindica à esfera municipal e estadual o cumprimento dos direitos das juventudes.



O clipe é estrelado por Rayonara Santos e Fabíola de Sena, que também dirigiram a produção e participaram da criação da música. Entre os becos e vielas das comunidades de Caranguejo Tabaiares e Roda de Fogo, elas convidam o público a refletir sobre a realidade de jovens mulheres negras da periferia de Recife.



