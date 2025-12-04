A- A+

Moda e Cultura "Cloud Dancer": Pantone anuncia nova cor para 2026, definida como "um neutro branco elevado" Marca escolhe, desde 2000, tonalidades que simbolizam tendências de moda, design e cultura; Nova cor, segundo a marca, "funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento"

A Pantone apresentou, nesta quinta-feira (4), o conceito de sua nova cor para 2026, batizada de "Cloud Dancer". A marca escolhe, desde 2000, tonalidades que simbolizam tendências de moda, design e cultur.



De acordo com a empresa, a cor é “um neutro branco elevado, cuja presença arejada funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”.

“PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza uma influência tranquilizadora em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa. Um branco vaporoso, imbuído de serenidade, que convida ao verdadeiro relaxamento e foco, permitindo que a mente vagueie e a criatividade respire”, detalhou a empresa em seu perfil.

Confira:



Confira as cores da Pantone nos últimos anos:



2025 - “Mocha Mousse”

2024 - "Peach Fuzz"

2023 - "Viva Magenta"

2022 - "Veri Peri"

2020 - "Classic Blue"

2021 - Cinza "Ultimate Gray" e amarelo "Illuminating"

