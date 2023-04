Club Metrópole comemora 21 anos neste sábado (27); confira detalhes

A- A+

O Club Metrópole, boate LGBTQIA+ na Rua das Ninfas, no bairro da Boa Vista, está completando 21 anos neste sábado (29), e vai ter festa para celebrar a maior idade a partir das 22h. Inaugurado em 2002, o espaço conquistou sua relevância como um ponto de encontro cultural e de resistência queer e na capital pernambucana, e até hoje se destaca pela sua diversidade.

Segundo o produtor artístico da boate, Victor Bione, a festa será uma homenagem ao público LGBTQIA+, com direito até a bolo com 21 velas. A principal atração da noite é Michelle Melo, a cantora de brega romântico que mais se apresentou na boate ao longo das últimas duas décadas.

Na pista eletrônica, a cabine terá a presença do DJ Baez, vindo do Ceará, representante do movimento "house tribal", além dos residentes Alê e Alex Bloon. “Baez é incrível e tem uma pegada do nosso público. Ele consegue traduzir o que é hoje a New York Street a melhor pista com efeitos de luz incríveis”, diz Victor Bione.

Na área externa da boate, a novidade é o 'pocket show' do cantor, ator e bailarino pernambucano Ciel Santos, que faz sua primeira apresentação na Metrópole. O artista é dono de uma voz andrógina e tem influências da cultura popular nordestina intercambiada com ritmos latinos e jazz.

A programação conta ainda com diversas performances de artistas trans e travestis experientes, como Márcia Vogue, Raquel Simpson, Sharlene Esse e Odilex. Entre os DJ's, Josafá, Macaxeira e Petros também agitam a boate.

Os ingressos antecipados promocionais dos 21 anos do Club Metrópole estão à venda na plataforma Sympla, em primeiro lote, por R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada). Haverá ainda duas horas de open de espumante e duas horas de clone de Beats.

SERVIÇO

Aniversário do Club Metrópole

Quando: Sábado (29), às 22h

Onde: Club Metrópole

Ingressos: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia-entrada (Primeiro Lote), na plataforma Sympla

