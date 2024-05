Club Metrópole comemora 22 anos com muito som eletrônico e brega; veja atrações

A- A+

Uma das casas noturnas mais tradicionais da Capital pernambucana, e símbolo de resistência queer, o Club Metrópole, na região Central do Recife, está completando 22 anos e vai fazer festão para marcar o tempo de vida hoje à noite, a partir das 22h.



"É um orgulho a gente apagar essas velinhas por tudo que é construído e idealizado pela Metrópole e na conquista de gerações de notívagos que foram surgindo", comenta Victor Hugo Bione, diretor artístico do Club Metrópole.



A festa

O evento de aniversário será especial e, em se tratando de a casa ser a única pista eletrônica fixa a se dedicar ao ritmo tribal house desde o início, quando abriu em 2002, a boate convidou o DJ e produtor espanhol Dani Toro. O artista internacional é uma das principais atrações da festa, ao lado da DJ Mara Borges, de São Paulo.



Completam o elenco da noite Thomaz, de Pernambuco, e os DJ´s residentes Ary Z e Alê. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla a partir de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).



Além do time de DJ´s de eletrônico, o espaço Pista Brasil vai contar com apresentações da cantora brega romântica Eliza Mell e o brega funk de Vitinho Polêmico. "São dois dos principais artistas que representam a música popular raiz de Pernambuco", aponta Bione. Completam o line-up os DJ's Bloon, Harry D'Melo e Lucas Estevão.



Na área da piscina, que comanda o som é o DJ Josa, além de contar com performance de Polly Pocket, cover da cantora Beyoncé. "Vamos comemorar os 22 anos e também tudo que plantamos na comunidade LGBTQIA+... (...) trouxemos aqui nomes de novos artistas que estão aí na mídia e fazendo muito sucesso, como Pablo Vittar, Glória Groove, Ludmila", destaca Victor Hugo Bione.



SERVIÇO

Aniversário de 22 anos do Club Metrópole

Quando: hoje, a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos: a partir de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) no Sympla

Informações: (81) 99828-1640

