SÃO JOÃO 2025 Club Metrópole confirma programação junina para os próximos dias; confira datas A boate fica na região central do Recife e promete entregar mistura de ritmos, distribuição de paçoca e até touro mecânico

Como já é praxe, o Club Metrópole, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, vai agitar o feriado de São João com muita festa.

O fervo junino da Metrópole já começa já na sexta-feira, 20, com o Arraial da Freaks. Vai rolar show da cantora Dayanne, touro mecânico, barraca do beijo, paçoca liberada e até quadrilha improvisada com o público da noite.

Nas duas pistas, o som vai do pop ao brega, passando pelo sertanejo e eletrônico.

Jà no sábado, 21, é a vez do tradicional São João Metrópole, com o mix que os frequentadores da casa já aguardam: pistas bombando, decoração temática e mais uma edição da quadrilha mais democrática da cidade.



SERVIÇO

Club Metrópole

Onde: Rua das NInfas, 125, Boa Vista - Recife

Os ingressos antecipados variam de R$ 20 a R$ 40 e estão à venda no Sympla

Instagram: @clubmetropole

