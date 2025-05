A- A+

LGBTQIA+ Metrópole celebra 23 anos com festa e reabertura da Pista New York Festa acontece neste sábado (17), data em que é celebrado o Dia Internacional de Combate à LGBTFobia

Há pouco mais de duas décadas o Club Metrópole se tornou um espaço cativo e acolhedor do público do Recife, em especial o LGBTQIA+, que se deleita por entre os espaços da casa, referência de festas, shows e performances artísticas.



Símbolo de resistência, a "Metro", como desde sempre é também conhecida, tem motivos para celebrações, e não à toa, no Dia Internacional de Combate à LGBTFobia, neste sábado (17), os 23 anos da casa serão festejados.

"A Metrópole é muito mais do que uma casa noturna. É um espaço de liberdade, de memória, de luta e de amor. Chegar aos 23 anos com relevância é motivo de orgulho para toda equipe e para nossa comunidade", celebra Maria do Céu, fundadora da casa.

Além da programação com DJ's, performances e homenagens, a Pista New York, a principal do espaço, será reaberta. Por ela passam Filipe Guerra e a drag Las Bibas from Vizcaya - conhecida do local desde a lendária boate Misty.

Diversidade

Além das festas já conhecidas, o Club Metrópole também atua em eventos temáticos e ações sociais. Curadoria artística e promoção de eventos LGBTQIA+, inclusive em prol de nomes locais e também nacionais.



Nomes como Pabllo Vittar, Glória Groove, Preta Gil, Ludmila, Valeska Popozuda e Gaby Amarantos são alguns que já passaram pela casa.



Arte drag, cultura pop e até exposições também integram o portfólio diverso da Metrópole.









New York

e Brasil

Com a reabertura da pista principal, a New York, a Metrópole inicia uma nova fase.



O ambiente, que passou por reforma estrutural com melhoria de equipamentos de som e iluminação, também ganhou novo layout e mais acessibilidade.

"Essa reforma é um presente para o nosso público", afirma Victor Hugo Bione, diretor artístico da casa, que segue celebrando memórias afetivas, mas pensando em boas-novas para o futuro.



Outra queridinha da casa, a Pista Brasil, segue consolidada com ritmos que passam pelo brega-funk, pelo samba, forró e pop nacional.



Com programação que inclui DJ's e shows ao vivo, o espaço é uma das identidades do Club Metrópole.



SERVIÇO

Club Metrópole - 23 Anos

Quando: Sábado (17),

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @clubmetropole





Veja também