Carnaval 2025 Club Metrópole abre as portas para programação de festas no Carnaval; confira Com atrações musicais, pistas de dança e outras atrações, eventos começam nesta sexta-feira (28)

Durante o Carnaval, o Club Metrópole abre suas portas com uma série de festas, sempre a partir das 22h. Os foliões contarão com atrações musicais, três pistas de dança, piscina liberada e outras comodidades.

A programação do Carnaval Metrópole 2025 começa nesta sexta-feira (28), com o “Baile da Aghata”. O evento é comandado pela artista Aghata Rocha, que irá apresentar o seu novo show “Muito Garota”.

Neste sábado (1º), a boate abre no mesmo horário e recebe o “After do Marco Zero”, com serviço de open bar e DJ’s durante a madrugada. A 18ª edição do “Baile Deles” ocorre no domingo (2), com uma noite exclusiva para o público masculino.

Na segunda-feira (3), é a vez da festa do selo “Freaks Carnaval”. Encerrando a programação, na terça-feira (4), a festa “Boss” celebra o último dia de folia.

Serviço:

Carnaval Clube Metrópole 2025

Quando: desta sexta-feira (28) até terça-feira (4), a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos entre R$ 20 e R$ 80, à venda no Sympla

Informações: (81) 99828-1640 e no WhatsApp (81) 99201-3807



