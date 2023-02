Club Metrópole recebe Valeska Popozuda; saiba quando

A- A+

A funkeira Valeska Popozuda faz show no Club Metrópole, na Boa Vista, no próximo sábado (11), onde apresenta o seu "Proibidona"- hit de Glória Groove, que contou recentemente com seu feat, ocasião em que a cantora Anitta também fez participação.

Conhecida também pelo rebolado, Valeska ingressa em uma nova fase da carreira. Já na primeira quinzena de janeiro deste ano, a artista carioca lançou "Popo Girando", com participação da banda Psirico, experimentando a mescla do funk com o pagode.





Para o show na Metrópole, Valeska promete novidades no repertório, alternando, é claro, com músicas conhecidas de carreira.



"Estamos ensaiando, colocando músicas novas no repertório do Club Metrópole, que sempre apoiou minha carreira desde a época da Gaiola das Popozudas. Vou cantar sucessos antigos e novos, além do 'Popo Girando' e 'Proibidona'", contou Valeska.

Serviço

Valeska Popozuda no Club Metrópole

Quando: Sábado, 11 de fevereiro, a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole



A partir de R$ 30 + 1 Kg de alimento, no Sympla ou no Bar do Céu



Rua das Ninfas, 84

Informações: 81 9 9828-1640 ou pelo WhatsApp 81 9 9201-3807



Instagram: @clubmetropole

Veja também

BBB 23 Dentro do BBB 23, Bruna Griphao lança carreira de cantora com primeiro single