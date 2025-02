Clube das Pás realiza Baile de Máscaras tradicional nesta sexta (14); veja programação

A- A+

O Clube das Pás realiza, nesta sexta-feira (14), o Baile de Máscaras. O evento tradicional resgata a tradição dos antigos carnavais.

Entre as atrações da noite, estão a Banda Labaredas e a tradicional Orquestra das Pás. Os ingressos custam R$30, com meia-entrada para todos até a 1h da manhã.

Por meio de fantasias caprichosas e o charme da casa do Clube das Pás, o Baile de Máscaras trará uma noite com programação diversa. Além dos shows, a noite tradicional também conta com concurso de máscaras e dançarinos profissionais à disposição do público.

SERVIÇO

Baile de Máscaras do Clube das Pás

Com Banda Labaredas e Orquestra das Pás

Quando: Sexta, 14 de fevereiro - 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife

Ingressos R$30 (com meia-entrada para todos até às 01h)

Informações: (81) 3223-2390

