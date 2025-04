A- A+

MÚSICA Clube da Esquina é celebrado em show no Recife por Zé Manoel, Amaro Freitas e Alaíde Costa Apresentação acontece em junho no Teatro Guararapes; ingressos disponíveis

O melhor disco brasileiro de todos os tempos, o "Clube da Esquina", tem reluzido em show País afora com os incontestáveis Amaro Freitas e Zé Manoel.



No próximo 12 de junho, no Teatro Guararapes, a dupla volta a celebrar a obra mineira e, dessa vez, com participação especial de uma das damas da música no Brasil, Alaíde Costa.



A propósito, foi ela a única mulher que participou da gravacão original do projeto e dividiu vocais da canção "Me Deixa em Paz", ao lado de Milton Nascimento.









Piano e voz

Nomes como Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Fernando Brandt, Ronaldo Bastos e Milton serão rememorados no palco sob o incremento do piano de Amaro Freitas e da singularidade da interpretação de Zé Manoel.



No repertório, um passeio por canções do álbum lançado há mais de cinco décadas, com "Cais", "O Trem Azul" e "Tudo que Você Podia Ser" entre os destaques, inclusive com a nova roupagem dada a "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo" - em encontro de Amaro e Alaíde.

Sobem também ao palco para a apresentação Sidiel Vieira (baixo acústico), Henrique Albino (sopros) e Rodrigo Braz (bateria).

SERVIÇO

"Clube da Esquina", com Amaro Freitas e Zé Manoel

Participação especial de Alaíde Costa

Quando: Quinta-feira, 12 de junho, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 100 no site Cecon Tickets e bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

