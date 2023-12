A- A+

Pernambucanos "Clube da Esquina": Amaro Freitas e Zé Manoel se apresentam no Teatro do Parque Os artistas pernambucanos sobem juntos ao palco para show em tributo ao emblemático disco de 1972

Dois dos maiores pianistas brasileiros e contemporâneos, Amaro Freitas e Zé Manoel sobem ao palco do Teatro do Parque, no dia 1 de fevereiro, às 19h, para uma única apresentação em tributo ao disco "Clube da Esquina", eleito o melhor álbum brasileiro de todos os tempos.

Com Amaro Freitas ao piano e Zé Manoel na voz, os músicos fazem um passeio pelas canções do álbum lançado em 1972, que reuniu grandes nomes da música mineira. Clássicos como 'Tudo Que Você Podia Ser', 'Cais', 'O Trem Azul' e 'Um Girassol da Cor do Seu Cabelo' ganham uma nova roupagem com a interpretação desses dois artistas pernambucanos.

Os ingressos estão sendo vendidos através do Sympla e custam R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira) no primeiro lote.

Clube da Esquina

O Clube da Esquina foi um movimento criado pelos músicos e compositores Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges, na década de 1960, com início em Belo Horizonte (MG). O grupo deu origem a um álbum de mesmo nome, lançado em 1972. A sonoridade inovadora e o talento dos músicos fizeram o disco se tornar um dos grandes sucessos da música brasileira, influenciando músicos e artistas até a atualidade.

Veja também

tradição Globo de neve: descubra como surgiu o clássico de Natal