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vandalismo

Clube da Esquina, local histórico para a MPB, é vandalizado com tinta vermelha em Belo Horizonte

Ponto de encontro Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta marcou a música brasileira; episódio aconteceu nesta sexta-feira (23)

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Clube da Esquina, endereço histórico de Belo Horizonte, é vandalizadoClube da Esquina, endereço histórico de Belo Horizonte, é vandalizado - Foto: Redes sociais/Reprodução

O Museu Clube da Esquina, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, foi vandalizado com tinta vermelha nesta sexta-feira (23).

O endereço fica no cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, um marca para a música brasileira por ter reunido, nos anos 1960, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta, que se encontravam para produzir artisticamente.

Atualmente o local é usado para apresentações pontuais de músicos ligados ao Clube da Esquina.

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Segundo as primeiras informações, o imóvel foi vandalizado na madrugada desta sexta-feira. Em parte da fachada que é branca é possível ver marcas da tinta vermelha respingada.

O vereador Bruno Pedralva (PT) definiu o caso como "criminoso" e destacou que o endereço e os artistas ali ligados a "parte da resistência contra a ditadura".

Lohanna França, deputada estadual eleita neste ano a deputada federal pelo PV, também foi às redes lamentar a situação de vandalismo, ao que definiu o episódio como "inadmissível" e de "desrespeito a um dos maiores símbolos da cultura brasileira".

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