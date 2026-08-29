A- A+

LITERATURA Clube das Chicas reúne 30 leitoras, livros e vinhos em encontros literários no Recife O clube literário comemora um ano de criação neste sábado (29)

Um bom livro e uma boa taça de vinho. Porém, ainda faltava um detalhe para tornar essa combinação sobretudo mais prazerosa: com quem você escolhe dividir esse hábito. Assim, surgiu o Clube das Chicas, idealizado pela psicóloga pernambucana Danielle Lima, 50, que comemora um ano de criação do clube literário neste sábado (29).

É formado por 30 mulheres, e desde o ano passado elas se reúnem na última quinta-feira de cada mês, com a proposta de trocarem impressões sobre um livro escolhido por Danielle. Há outra decisão célebre da idealizadora: eleger mensalmente um vinho para harmonizar com a obra literária. Antes, que tal uma retrospectiva?

Começo

Leitora assídua desde os 12 anos, Danielle se define como amante dos livros e de tudo proporcionado por essa experiência sensorial e íntima. A paixão pela literatura despertou o interesse de Danielle em compartilhar conteúdo literário, resenhas e dicas de leitura no Instagram, a partir de janeiro de 2024.

Foi apenas em 3 de agosto de 2025, notando o retorno positivo das pessoas sobre as suas recomendações, que a psicóloga decidiu criar o perfil do Clube das Chicas - palavra em espanhol para meninas. Para a idealizadora, o clube literário é uma das experiências mais surpreendentes da vida dela.

''É a realização de um sonho que eu não sabia que tinha…trazer as pessoas para a leitura é um presente. Me sinto realizada mesmo''’, expressa Danielle em entrevista à Folha de Pernambuco.

Duas das maiores incentivadoras da elaboração do projeto foram a nora de Danielle, Laís Melo, 22, e a mãe da jovem, Juliana Melo. A primeira também ajuda a dona do perfil na gestão e edição das redes sociais, além de organizar os encontros periódicos.

A criadora de conteúdo literário diz que tem o compromisso de trazer novidades para o projeto, fora o prazer dela em ver as pessoas consumindo a literatura. Dados do Instituto Pró-Livro, em 2024, alertam que 53% da população brasileira é formada por não leitores, mas clubes literários têm surgido como opção para incentivar a leitura, alternativa corroborada por Danielle.

Nosso clube, nossas regras

Desde agosto de 2025, os encontros presenciais acontecem na casa de Danielle, no bairro de Santo Amaro, ou na residência da nora, no bairro da Torre, com duração média de três horas. Na reunião, após todas as integrantes opinarem sobre a obra literária mensal, a psicóloga revela qual será o livro escolhido para o mês seguinte. O clube é sem fins lucrativos e o custo de cada encontro é dividido entre todas as integrantes.

Em cada encontro, Danielle também é responsável por selecionar um vinho para ser servido durante a noite, procurando estabelecer uma relação entre a bebida e o livro (autor, personagem, lugar ou trama). Na casa da literária, além de uma pequena biblioteca para exibir a coleção de livros, é possível ver também uma grande caixa de vidro na parede que ela armazena e expõe as rolhas das garrafas abertas. Um brinde à literatura.

O que torna o encontro também especial é a decoração. Quem assume esse quesito é Laís Melo, 22, colocando em prática as ideias personalizadas para surpreender o Clube das Chicas em cada reunião. A regra severa é somente uma: quem faltar três encontros seguidos perde a vaga no clube.

Sessão terapia

A grande dúvida que pairava na cabeça de Danielle era "quem vai querer ler comigo?". Fora os 477 seguidores do perfil do Instagram, o clube é formado por 30 Chicas, entre 22 e 70 anos, com uma lista de espera de 34 pessoas. Essa limitação reflete no ambiente seguro criado por esse grupo de mulheres.

A idealizadora e psicóloga admite semelhanças com uma sessão de terapia, mas reforça que no Clube das Chicas ela é apenas uma das leitoras. "Escutar as opiniões e entender o livro a partir do olhar de todas. As mulheres têm essa facilidade de se abrir quando se sentem em um lugar seguro", ressalta Danielle.



Serviço:

@clubedaschicas_

Veja também