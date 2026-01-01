Qui, 01 de Janeiro

FIM DE SEMANA

Clube das Pás abre 2026 com noite dedicada à dança e ao romantismo

Evento acontece nesta sexta (2), a partir das 19h, com atrações musicais e clima clássico no tradicional espaço recifense

Clube das Pás começa animado no primeiro fim de semana de 2026Clube das Pás começa animado no primeiro fim de semana de 2026 - Foto: Divulgação/Clube das Pás

O ano de 2026 começa em ritmo de dança no Clube das Pás, que promove, nesta sexta (2), a primeira edição da Sexta Dançante do ano. A proposta é reunir elegância, romantismo e boa música em uma noite voltada especialmente para quem aprecia dançar ao som de grandes sucessos.

Leia também

• Odara Ôdesce e Sambadeiras são atrações do primeiro 'findi' de 2026 em Olinda; confira agenda

• A música nordestina em 2026: entre a potência criativa e o estigma do rótulo

• Os 50 melhores álbuns nacionais de 2025 pela editoria Cultura +, da Folha de Pernambuco

A programação musical reúne nomes conhecidos do público frequentador do clube, como o Maestro Ricardo, o cantor Didi da Paixão, Bruno Maya e a Orquestra das Pás, responsável por dar início à noite com um repertório que transita entre clássicos nacionais e internacionais.

Mantendo uma tradição da casa, o evento contará ainda com a presença dos dançarinos profissionais Pés de Valsa. O público poderá adquirir fichas para dançar, reforçando o ambiente acolhedor e sofisticado que marca a história do Clube das Pás.

Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda na bilheteria do clube, localizado na Rua Odorico Mendes, nº 263, no bairro de Campo Grande. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 99411-2043.

SERVIÇO
Sexta Dançante
Quando: Sexta (2), a partir das 19h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande - Recife-PE
Ingressos: R$ 30, na bilheteria do local

