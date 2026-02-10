A- A+

MÚSICA Clube das Pás promove Baile de Máscaras nesta sexta-feira (13) O clube carnavalesco desfilará com o tema "A Ilha da Magia" no concurso de agremiações do Recife

O Clube das Pás realiza, nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, o seu Baile de Máscaras. Aberto para sócios e visitantes, o evento remete à tradição dos grandes bailes do clube fundado em 1888.

Com a promessa de muita música e dança, a festa deste ano segue o tema “Uma Noite Multicultural”. O som da noite será comandado pela Orquestra das Pás, que passeia por diversos ritmos.

O Clube das Pás está nos preparativos para disputar mais uma vez o concurso de agremiações do Recife, que ocorre neste domingo (15), às 20h. Neste ano, o clube carnavalesco leva para o desfile 250 participantes e uma orquestra de frevo com 30 componentes.



A agremiação busca o oitavo título consecutivo com o tema "A Ilha da Magia". A história retrata a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso em Parintins, no Amazonas. José Hilário é o carnavalesco responsável.

Serviço:

Baile de Máscaras no Clube das Pás

Quando: Sexta-feira (13), a partir das 19h

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos por R$ 20

Informações: (81) 99411-2043



*Com informações da assessoria de imprensa.



