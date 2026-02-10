Clube das Pás promove Baile de Máscaras nesta sexta-feira (13)
O clube carnavalesco desfilará com o tema "A Ilha da Magia" no concurso de agremiações do Recife
O Clube das Pás realiza, nesta sexta-feira (13), a partir das 19h, o seu Baile de Máscaras. Aberto para sócios e visitantes, o evento remete à tradição dos grandes bailes do clube fundado em 1888.
Com a promessa de muita música e dança, a festa deste ano segue o tema “Uma Noite Multicultural”. O som da noite será comandado pela Orquestra das Pás, que passeia por diversos ritmos.
O Clube das Pás está nos preparativos para disputar mais uma vez o concurso de agremiações do Recife, que ocorre neste domingo (15), às 20h. Neste ano, o clube carnavalesco leva para o desfile 250 participantes e uma orquestra de frevo com 30 componentes.
Leia também
• Zayn: pré-venda do show de ex-One Direction no Brasil começa nesta terça-feira (10)
• Inspirado em Xuxa? Fãs destacam semelhança entre show de Bad Bunny e clipe da Rainha dos Baixinhos
• Shakira cai durante show em El Salvador e compartilha momento nas redes sociais: 'sou de borracha'
A agremiação busca o oitavo título consecutivo com o tema "A Ilha da Magia". A história retrata a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso em Parintins, no Amazonas. José Hilário é o carnavalesco responsável.
Serviço:
Baile de Máscaras no Clube das Pás
Quando: Sexta-feira (13), a partir das 19h
Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande
Ingressos por R$ 20
Informações: (81) 99411-2043
*Com informações da assessoria de imprensa.