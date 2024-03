Clube das Pás comemora 136 anos em noite especial para diretores, sócios e convidados, terça (19)

A- A+

O Clube Carnavalesco Misto das Pás, o Clube de Frevo mais antigo em funcionamento do Brasil, comemora seus 136 anos de história e tradição nesta terça-feira (19), com uma noite especial restrita para seus diretores, beneméritos, associados e convidados.

A festa acontece no próprio clube a partir das 19h. Na ocasião, uma programação musical especial foi preparada e traz para abrilhantar a noite com a musicalidade da Queiroz Banda Show, o cantor Altemar Dutra Jr. trazendo seus maiores sucessos, além da Tradicional Orquestra das Pás que abre a noite com muita reverência.

Para o Diretor Social do Clube das Pás, Álvaro Melo, que chegou a diretoria no ano 2000, destaca que a cada ano se fascina ainda mais com o Clube. “É uma data singular. O Clube das Pás faz 136 anos de existência, de resistência e de luta, defendo a bandeira do carnaval e do Frevo. Muitas vitórias e também derrotas faz parte do processo que só fortalece essa instituição. Hoje à noite um Grande Baile, só para convidados para assim ficará mais uma vez marcado a passagem da data tão marcante para o clube de carnaval mais antigo em funcionamento do Brasil”, finalizou Álvaro Melo.

O Clube das Pás chega ao seu 136° aniversário colecionando histórias, tradições e o hexacampeonato do Carnaval, com seis vitórias seguidas no carnaval do Recife. Uma casa que já recebeu grandes nomes da música brasileira como Roberta Miranda, Arlindo Cruz, The Fevers, Reginaldo Rossi, Beto Barbosa, Trio Irakitan, Agnaldo Timóteo, Gilliard, Adilson Ramos e muitos outros.

