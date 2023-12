Clube das Pás oferece natal dançante com bandas e orquestra, nesta sexta (22)

A- A+

O Clube das Pás celebra nesta sexta-feira (22), o seu “Natal Dançante” com grandes atrações do brega recifense com uma noite especial para os seus sócios, diretores e beneméritos.

A festa tem início às 19h e conta com apresentações da Banda Chama do Brega, Os Karetas e da tradicional Orquestra das Pás, trazendo as melhores canções recheado de alegria para os amantes do clube.

Os ingressos custam R$30 e já podem ser adquiridos na bilheteria do clube localizado na Rua Odorico Mendes, 263 - Campo Grande, Recife. Para maiores informações pelo telefone 3223-2390.

SERVIÇO:

Atrações: Chama do Brega, Os Karetas e Orquestra das Pás

Quando: Sexto 22 de dezembro de 2023

Horário: 19h

Local: Rua Odorico Mendes, 263 - Campo Grande, Recife

Ingressos: R$30

Informações: 3223-2390.

