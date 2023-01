A- A+

MÚSICA Clube das Pás promove a volta da "Super Manhã de Sol" com show da Banda Chama do Brega Evento acontece neste domingo (8), a partir das 13h e marca a abertura de Verão do clube

O Clube das Pás promove neste domingo (8) a volta da festa “Super Manhã de Sol", a partir das 13h. Entre as atrações estão: Chama do Brega, Conde cover & Banda só Brega, Walter Ventura e a tradicional Orquestra das Pás farão a alegria do seu grande público.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada para todos até as 20h), que podem ser adquiridos na bilheteria do Clube que fica localizado na Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife. Mais informações pelo telefone (81) 3223-2390

Serviço:

“Super Manhã de Sol”

Local: Clube das Pás, na Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife

Quando: Domingo (8) de 13h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Informações: (81) 3223-2390

Veja também

realeza Príncipe Harry confessa uso de cocaína, mortes no Afeganistão e briga com irmão em novo livro