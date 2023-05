A- A+

Dia das Mães Clube das Pás promove programação diversa para fim de semana das mães; confira Tradicional Baile das Mães marca encerramento do evento no domingo (14)

Em celebração ao Dia das Mães, o Clube das Pás anunciou uma programação diversificada para o final de semana, já a partir desta sexta-feira (12). O evento acontece na sede do clube, em Campo Grande, no Recife, e os ingressos podem ser obtidos na portaria do local.

Nesta sexta, a casa recebe o cantor Tony Silva e a Orquestra das Pás a partir das 19h, em mais uma edição das “Sextas Dançantes”. Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada para todos até 00h).

No “Sábado dos Ritmos", a tradicional Orquestra das Pás interpreta o melhor da música romântica nacional e internacional, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada para todos até às 01h).

Já para “Matinê”, que acontece neste domingo (14), acontece o tradicional Baile das Mães, com a banda As Amigas do Brega e Orquestra das Pás, a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada para todos até às 21h).

Quando: Sexta-feira (12) às 19h; sábado (13) às 20h; e domingo (14) às 16h

Onde: Clube das Pás, em Campo Grande

Ingressos: R$ 25,00 na sexta, R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia) no sábado, e R$ 25,00 no domingo, a venda na portaria do clube

