A- A+

MUSICA Clube das Pás traz "O Príncipe do Brega" em sua programação; confira A festa conta ainda com show da Tradicional Orquestra das Pás, nesta sexta-feira (08)

O Clube das Pás divulgou programação para esta sexta-feira (08), sábado (9) e domingo (10). Entre os artistas confirmados estão o cantor Kelvis Duran, com suas canções em mais uma edição da “Sexta Dançante”; a A tradicional Orquestra das Pás; Banda Sedutora; e Banda Bregueço.

Entre as canções de sucesso de Kelvis estão: “Perdoa-me”, “Que Tontos”, “Perdidos” e “Contigo na Cabeça”. Já no sábado (9), a Orquestra das Pás promete um show com um repertório recheado de vários ritmos como: cúmbias, salsas, boleros, bregas românticos, sambas e até hits dos tempos brilhantes.

Para finalizar e fechar o fim de semana, o Clube das Pás apresenta mais uma edição da “Super Matinê” e traz todos os hits da Banda Sedutora, Banda Bregueço.

SERVIÇO:

“Final de Semana”

Quando: Sexta-feira (08),a partir das 19h; sábado (9); a partir das 20h; e domingo (10), a partir das 16h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife

Informações: (81) 3223-2390

Veja também

THE TOWN Conheça pernambucana que dançou brega funk em show de Ludmilla no The Town