Manguetown Comedy Clube de comédia no Recife faz show neste sábado (18) com arrecadação para vítimas da tragédia do RS Entre as atrações, estão o jornalista e humorista Hugo Esteves e Leo Persivo (Menino de Londres)

Recife terá, neste sábado (18), uma stand-up solidária, com toda a arrecadação revertida para as vítimas da tragédia climática que atinge o estado do Rio Grande do Sul. A apresentação é do Manguetown Comedy, a partir das 20h30, em Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana.



As atrações são o jornalista e humorista Hugo Esteves, Leo Persivo (Menino de Londres), Drailton Oliveira, Júlio Galvão, Tiago Saturno e Davi Villa Real. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 30 a casadinha.

Também é possível comprar um ingresso solidário, para aqueles que pretendem ajudar, mas não poderão comparecer ao evento.

O Manguetown Comedy é o primeiro e único clube de comédia do Recife, que promove espetáculos de stand-up comedy semanalmente, de quarta-feira a domingo, além de oficinas de escrita para novos artistas que pretendem trabalhar com comédia.

Serviço

Stand-up beneficente

Manguetown Comedy - Avenida Conselheiro Aguiar, 4880, em Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 20 individual e R$ 30 casadinha

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: @manguetowncomedy (Instagram) ou no site http://www.sympla.com.br/event__2461771

