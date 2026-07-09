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LEITURA Clube de leitura reúne mulheres em debate sobre Conceição Evaristo no Recife Encontro promovido pelo #LiComLeca acontece neste sábado (12), no Moinho Recife, e recebe a escritora e procuradora federal Chiara Ramos

O clube de leitura #LiComLeca realiza, neste sábado (11), às 10h, mais uma edição de seus encontros literários, desta vez no auditório do Moinho Recife, no Bairro do Recife.

A obra escolhida para discussão é “Canção para Ninar Menino Grande”, de Conceição Evaristo, e o debate contará com a participação da escritora e procuradora federal Chiara Ramos, fundadora da Abayomi Juristas Negras.

Criado pela influenciadora e curadora literária Letícia Rossiter, o projeto nasceu em encontros realizados na Livraria do Jardim.

Com o aumento da procura, a iniciativa passou a ocupar um espaço maior e hoje reúne cerca de 70 participantes de forma presencial.

Paralelamente, a comunidade formada em torno do clube soma mais de 600 integrantes em um grupo de WhatsApp.

A proposta do encontro é utilizar a literatura como ponto de partida para discutir temas como identidade, memória, pertencimento e as experiências femininas, além de estimular a formação de vínculos entre as participantes.

Segundo Letícia Rossiter, a expansão do projeto reflete a busca por ambientes de convivência e troca entre mulheres.

“O que começou com um encontro para cerca de 30 mulheres hoje reúne aproximadamente 70 participantes de forma presencial. Nossa comunidade no WhatsApp já ultrapassa 600 mulheres. É uma alegria enorme perceber que a literatura se tornou uma ponte para criar amizades, fortalecer redes de apoio e promover conversas profundas. Ao mesmo tempo, cresce também a responsabilidade de cuidar desse espaço para que ele continue sendo acolhedor, plural e seguro para todas.”

A convidada desta edição desenvolve uma trajetória voltada às áreas de direitos humanos, justiça social e equidade racial.

Em sua atuação, Chiara Ramos articula Literatura e Direito para ampliar o debate sobre questões ligadas à população negra, perspectiva que dialoga com a produção literária de Conceição Evaristo.

Reconhecida como uma das principais vozes da literatura brasileira contemporânea, Evaristo aborda em sua obra temas relacionados à memória, às desigualdades sociais, aos afetos e às vivências da população negra, elementos que servirão de base para a conversa deste sábado.

Ao longo de suas edições, o #LiComLeca ampliou sua atuação para além da leitura compartilhada de livros, consolidando-se como um espaço de convivência e fortalecimento de redes entre mulheres interessadas em transformar a experiência literária em oportunidade de diálogo, escuta e construção coletiva.



SERVIÇO

#LiComLeca debate “Canção para Ninar Menino Grande”, de Conceição Evaristo

Com a procuradora federal Chiara Ramos

Quando: Sábado (11), às 10h

Onde: Auditório do Moinho Recife - Rua de São Jorge, 240, Bairro do Recife - Recife-PE

Instagram: @lecarossiter

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