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CELEBRIDADES Clube de tênis pede que membros não tenham contato com ator Shia LaBeouf, que mora ao lado, diz site TMZ teve acesso a comunicado emitido pelo espaço e a fontes que informaram sobre o artista ser motivo de preocupação

Ao que parece, o ator Shia LaBeouf é um vizinho incômodo, ao menos para os membros d e um clube de tênis ao lado de sua casa em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O site americanoTMZ obteve um aviso enviado pelo New Orleans Lawn Tennis Club a seus sócios em que pede que seja evitado o contato e que fiquem longe de um "novo morador".

Segundo o site, o comunicado afirma que o pedido é devido aos "constantes acessos de raiva", postura que ainda "têm afetado o ambiente do clube". O texto não cita nomes. Ao TMZ, fontes confirmaram que se trata do ator,, conhecido por integrar o elenco de “Transformers”, que mora bem em frente a uma das saídas do clube, afirma o site.

LaBeouf estaria abordando os membros do clube no momentos que eles chegam ou deixam o espaço a partir da varanda de sua casa. Em alguns episódios, teriam acontecido acessos de raiva por parte dele. Em algumas ocasiões, no entanto, o ator chegou a oferecer dinheiro a sócios para jogarem tênis juntos. LaBeouf, no entanto, não é membro do clube. Segundo o TMZ, essas informações foram passadas por fontes.

Para evitar possíveis problemas, o clube, em seu comunicado, pede que sejam reportados quaisquer incidentes à administração. O espaço afirma estar em contato com o Departamento de Polícia de Nova Orleans "para resolver essa questão e garantir a tranquilidade", diz trecho divulgado pelo TMZ.





Preso no mês passado

Shia LaBeouf foi preso em 17 de fevereiro depois de se envolver em uma briga em um bar durante o Mardi Gras, uma festa de carnaval em Nova Orleans. Durante a confusão, o ator teria agredido outras pessoas, segundo registros das denúncias obtidas pelo site americano TMZ. No local, o artista também recebeu atendimento médico.

Na ocasião, LaBeouf saiu escoltado por seguranças do bar, mas continuou a brigar fora das dependências do estabelecimento. De acordo com o TMZ, o ator deve responder judicialmente por duas acusações de lesão corporal leve.

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