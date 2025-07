A- A+

Comemoração Clube do Choro realiza apresentações em celebração ao Dia Municipal do Choro nesta quarta (30) A Associação dos Servidores do IFPE, na Cidade Universitária, recebe o evento a partir de 20h

Em celebração ao Dia Municipal do Choro, que foi comemorado oficialmente na última segunda-feira (28), Recife recebe eventos especiais destinados a homenagear o gênero musical.

Entre os destaques para a data, o Clube do Choro da Associação dos Servidores do IFPE (Assif-PE) realiza uma edição nesta quarta-feira (30) com apresentações a partir de 20h. O espaço fica na rua Professor Luiz Freire, 600, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

O evento terá o instrumentista Betto do Bandolim, o flautista José Arimatea, o artista Walmir Chagas, o grupo Brasil Sonoro e outros convidados.

No dia do choro, houve Roda de Choro com a participação de diversos artistas e organizada pelo Instituto Cultural Brasileiro Isto é Choro! dentro da Estação Central do Metrô. E, nessa terça-feira, a tradicional Roda Infinito realizou uma Roda de Choro especial em comemoração ao Dia Municipal do Choro.

O Dia Municipal do Choro foi instituído pela Câmara Municipal do Recife através da Lei n° 18.947/2022 de autoria da vereadora Cida Pedrosa, por iniciativa do Coletivo Isto é Choro!.

O patrono escolhido para a data foi o bandolinista e compositor recifense Luperce Miranda, reconhecido nacionalmente por suas habilidades com o instrumento. O artista era natural do bairro de Afogados, na Zona Oeste, e faleceu em 1977.

