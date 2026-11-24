A- A+

LITERATURA Clube do Livro #LiComLeca encerra programação de 2026 com participação de Bianka Carvalho A reunião acontece neste domingo (29) e deve receber cerca de 100 participantes para debater o livro "Nós e o Atlântico em Solitário", da navegadora brasileira Tamara Klink

Os encontros do Clube do Livro #LiComLeca reúnem mulheres em torno da literatura e da troca, neste domingo (29), a iniciativa realiza sua última edição de 2026, às 9h30, no Moinho Recife, no Bairro do Recife.



A reunião deve receber cerca de 100 participantes e contará com a presença da jornalista Bianka Carvalho, convidada para conduzir uma conversa sobre o livro "Nós e o Atlântico em Solitário", da navegadora brasileira Tamara Klink.

A obra será o ponto de partida para uma discussão sobre autonomia, coragem, escolhas e os desafios enfrentados pelas mulheres na construção de suas próprias trajetórias. A proposta é relacionar a experiência de Tamara Klink às vivências de Bianka e das participantes do encontro.

O clube

Idealizado pela publicitária e influenciadora digital Letícia Rossiter, conhecida como Leca Rossiter, o #LiComLeca foi criado em agosto de 2025 e funciona como um clube de leitura exclusivo para mulheres. Com coprodução da jornalista Luana Cruz, o projeto promove encontros presenciais que associam a discussão de livros a momentos de convivência e troca entre as participantes.

Ao longo de 2026, nove obras integraram a programação, entre elas "Canção para Ninar Menino Grande'', de Conceição Evaristo; "Véspera", de Carla Madeira; e "Oração para Desaparecer", de Socorro Acioli. A edição deste domingo marca o encerramento das atividades do clube neste ano.



SERVIÇO

Último encontro de 2026 do Clube do Livro #LiComLeca com Bianka Carvalho

Quando: domingo (29), às 9h30

Onde: Moinho Recife - Rua de São Jorge, 240, Bairro do Recife

Informações: @lecarossiter

Veja também