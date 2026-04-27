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Conferência Nacional dos Bispos CNBB quer mudar data em homenagem a São Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet' Para evitar confusão com o dia de Nossa Senhora Aparecida, uma das principais solenidades religiosas do País, os bispos brasileiros decidiram alterar a data para 13 de outubro

O Vaticano deve analisar a decisão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que transferiu a celebração de São Carlo Acutis do dia 12 para 13 de outubro. A mudança foi aprovada durante a 62ª Assembleia Geral da entidade, na semana passada.

Quando Carlo Acutis foi canonizado pelo Vaticano, em 7 de setembro de 2025, a data de 12 de outubro foi estabelecida por marcar o dia de falecimento do jovem italiano.

Para evitar confusão com o dia de Nossa Senhora Aparecida, uma das principais solenidades religiosas do País, os bispos brasileiros decidiram alterar a data.

Em uma rede social, o bispo de Santo Amaro, dom José Negri, disse que durante a assembleia da CNBB "todos se colocaram a favor do dia 13 de outubro" como nova data para a celebração do santo millennial pelos fiéis brasileiros.

"São Carlo Acutis é o modelo que nós queremos apresentar para a nossa juventude para dizer que a internet e as redes sociais podem ser usadas para o bem, e não só para coisas volúveis", disse dom Negri.

A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, abriga o primeiro santuário do mundo dedicado a Carlo Acutis.

O local funciona onde antes era a Capela Nossa Senhora Aparecida, construída em 1980, no bairro Jardim Marabá. O espaço ganhou destaque internacional por ter sido cenário do primeiro milagre atribuído ao jovem.

Quem foi Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Desde criança, demonstrava interesse tanto por tecnologia quanto pela fé católica.

Ainda adolescente, criou um site para catalogar milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Por isso, ficou conhecido como um jovem que uniu religião e internet.

Ele morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

A canonização

A Igreja Católica reconheceu dois milagres de Carlo Acutis:

- 1º milagre no Brasil: em Campo Grande, em 2013, um menino com uma doença grave no pâncreas foi curado após tocar uma relíquia de Acutis. O caso foi reconhecido pelo Vaticano em 2019. Esse reconhecimento levou à beatificação, em 2020.

- 2º milagre na Costa Rica: em 2022, quando uma jovem sofreu um grave acidente de bicicleta e se recuperou sem explicação científica após orações feitas no túmulo de Carlo Acutis. O milagre foi aprovado em 2024.

Carlo Acutis foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025, no Vaticano, tornando-se o primeiro santo da geração conhecida como "millennial".



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