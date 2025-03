A- A+

palestina Co-diretor de documentário palestino vencedor do Oscar "Sem Chão" é preso por soldados israelenses A prisão do cineasta Hamdan Ballal foi confirmada pelo jornalista e diretor israelense Yuval Abraham, na segunda (24)

O cineasta palestino Hamdan Ballal, co-diretor do documentário vencedor do Oscar "Sem Chão", foi levado pelas forças israelenses, na última segunda (24). A prisão foi confirmada pelo outro diretor do filme e jornalista israelense, Yuval Abraham.

"Um grupo de colonos acabou de linchar o co-diretor do nosso filme "Sem Chão". Espancaram Hamdam, causaram ferimentos na cabeça e abdomên, o deixaram sangrando. Soldados invadiram a ambulência que ele chamou, e o levaram. Nenhum sinal dele desde então" descreveu o jornalista em sua conta no X.

De acordo com Yuval, Hamdan está sendo mantido em um assentamento e seu advogado também não conseguiu contatá-lo.

A polícia israelense se pronunciou diante do ocorrido, e nega a versão de Yuval. De acordo com Israel, palestinos teriam atirado pedras em veículos de cidadãos israelenses, sendo necessária a intervenção. Três suspeitos teriam sido detidos, entre eles Hamdam Ballal, que acabou se ferindo durante o tumulto.

Mas testemunhas, que relataram o momento para o jornal The Guardian, afirmaram que o cineasta foi encurralado e atacado. "Começaram a jogar pedras em direção aos palestinos, e destruiram um tanque de água perto da casa de Hamdan", afirmou Joseph, um dos ativistas do "Center for Jewish Nonviolence".

Hamdan participava de uma reunião para o fim do jejum diário do Ramadã na vila de Susiya, perto de Hebron.

"Sem Chão"

O documentário "Sem Chão" ("No Other Land", originalmente", produzido pelos cineastas Hamdan Ballal e Yuval Abrah, mostra a destruição de Masafer Yatta, provocada por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada.

A partir daí, explora a aliança entre o jornalista Yuval e o ativista palestino Basel Andra.

"Apelamos ao mundo para que tome medidas sérias para pôr fim à injustiça e à limpeza étnica do povo palestino", pediram os cineastas em seu discurso de aceitação do prêmio de Melhor Documentário no Oscar.

