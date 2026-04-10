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Festival de Música Coachella inicia edição organizada por Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G Festa se estenderá aos nove palcos no sábado(11), com apresentações de nomes do tecno como Armin van Buuren e Adam Beyer

Milhares de fãs de música desembarcaram na Califórnia para aproveitar um fim de semana de festa no tradicional Festival de Coachella, que neste ano é liderado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G.

O Coachella é realizado com a mesma programação durante dois fins de semana consecutivos, de 10 a 12 de abril e de 17 a 19 de abril, em Índio, e abre o circuito de festivais nos Estados Unidos.

O evento começa nesta sexta-feira (10), com uma oferta variada que reúne talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE e Creepy Nuts, além de artistas consagrados como Moby.

A principal atração da primeira noite é Sabrina Carpenter, que prometeu “o espetáculo mais ambicioso” de sua carreira. A cantora estreou no festival em 2024, quando lançou o sucesso “Espresso”.

O encerramento do primeiro dia será a cargo do DJ italiano Anyma, que deverá apresentar sua nova produção "ÆDEN", uma experiência audiovisual imersiva que mistura música eletrônica e elementos digitais e que seguirá em turnê internacional após o Coachella.

A festa se estenderá aos nove palcos no sábado, com apresentações de nomes do tecno como Armin van Buuren e Adam Beyer, além de artistas do k-pop como Taemin e do dance britânico como PinkPantheress.

O segundo dia também inclui o retorno de David Guetta e a participação de David Byrne, cofundador do Talking Heads. Outra atração é Nine Inch Noize, projeto que reúne Nine Inch Nails e o produtor alemão Boys Noize, dupla que anunciou recentemente um álbum conjunto.

Como demonstração da diversidade do festival, o palco principal recebeu a inspiradara Addison Rae e os roqueiros novos-iorquinos The Strokes, liderados por Julian Casablancas, que lançarão um novo disco em junho.

A expectativa também gira em torno de Justin Bieber, responsável por encerrar a noite. Vídeos publicados por fãs nas redes sociais sugerem ensaios recentes com músicas como "Sorry" e "Where Are Ü Now".

No domingo, a atração principal será Karol G, primeira artista latina a liderar o festival. A cantora, vencedora de oito prêmios Grammy Latinos, estreou no Coachella em 2022 com um show em homenagem a ícones da música latina como Selena, Celia Cruz e Daddy Yankee.

Para o show deste ano, espera-se que um intérprete de "Provenza" adote o visual de vedete caribenha de seu último trabalho, "Tropicoqueta".

Também está prevista a estreia no festival do grupo BIGBANG, que comemora 20 anos de carreira com um aguardado retorno aos palcos internacionais.

Entre outros destaques estão Iggy Pop, Fatboy Slim, Major Lazer, Foster the People e FKA Twigs.

O festival este ano será encerrado com uma projeção sob as estrelas do primeiro episódio da terceira temporada de "Euphoria", série da HBO que volta à televisão depois de uma pausa de quatro anos. É a primeira iniciativa desse tipo no Coachella, que, além disso, será transmitida ao vivo no YouTube.

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