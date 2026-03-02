A- A+

FESTIVAL Coala anuncia João Gomes e Seu Jorge como primeiras atrações; ingressos já estão à venda Festival de música brasileira ocorre nos dias 12 e 13 de setembro em São Paulo

O Coala Festival anunciou os dois primeiros artistas de sua 12ª edição, que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo: João Gomes e Seu Jorge.

Expoente do piseiro - ou pisadinha -, o pernambucano João Gomes vai apresentar seu show solo no festival. Destaque na música em 2025 com o projeto Dominguinho, João Gomes, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, foi vencedor do Grammy Latino e do Prêmio Multishow.

João Gomes recentemente também foi anunciado como uma das atrações do Rock in Rio 2026 para uma apresentação ao lado da Orquestra Brasileira no dia 12 de setembro.

Seu Jorge, que no ano passado lançou o elogiado álbum Baile à la Baiana, segundo o festival, vai apresentar um show inédito e exclusivo no Coala. Atualmente, o cantor e compositor lida com a reabertura do processo de plágio movido pelos músicos Ricardo Garcia e Kiko Freitas contra ele. Eles reivindicam a autoria de seis faixas: Carolina, Tive Razão, Gafieira S.A., Chega no Suingue, She Will e Não Tem.

A venda de ingressos para o Coala Festival começa nesta segunda-feira, 2. Nesta primeira etapa será possível adquirir Coala Pass (ingresso válido para os dois dias de festival). O preço varia entre R$ 290 (arena) e R$ 1.190 (Vila Coala, área mais próxima ao palco).



