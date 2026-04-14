A- A+

FESTIVAL Coala Festival 2026 anuncia Marcos Valle e Ana Frango Elétrico e inicia venda de ingressos diários Evento paulistano confirma apresentações distribuídas por data e inclui encontro inédito entre os músicos cariocas

O Coala Festival começa, nesta terça (14), a venda de ingressos avulsos para cada dia de sua edição de 2026, acrescentando um novo destaque à programação: o encontro no palco entre Marcos Valle e Ana Frango Elétrico.

O evento está marcado para os dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, na capital paulista.

Das atrações anunciadas até então, no sábado (12), sobem ao palco Maria Bethânia, além de MarcosValle e Ana Frango Elétrico, em show conjunto.

A parceria entre Valle e Ana foi apresentada ao público pela primeira vez em 2025, no projeto “Coala Apresenta: Noites no Memorial”, e reúne repertório que atravessa gerações da música brasileira, combinando obras consagradas do compositor carioca com criações autorais da jovem artista.

Já o domingo (13) será comandado por Seu Jorge e João Gomes.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Total Acesso, com opções para um ou dois dias.

Entre as novidades desta edição está a criação da Vila Coala, espaço premium conectado à área de bastidores, que oferece serviço de bar liberado, sanitários exclusivos e opções gastronômicas pagas à parte.

Compradores com cartões da bandeira Elo contam com abatimento de 20% no valor dos bilhetes.

Os valores variam conforme o tipo de acesso e a quantidade de dias escolhidos, com entradas individuais e passes completos.

A classificação indicativa é de 16 anos, e os portões abrem às 13h nos dois dias de programação.

SERVIÇO

Coala Festival 2026

Quando: 12 e 13 de setembro

Onde: Memorial da América Latina - Barra Funda - São Paulo-SP

Ingressos à venda no Total Acesso

Veja também