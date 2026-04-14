Coala Festival 2026 anuncia Marcos Valle e Ana Frango Elétrico e inicia venda de ingressos diários
Evento paulistano confirma apresentações distribuídas por data e inclui encontro inédito entre os músicos cariocas
O Coala Festival começa, nesta terça (14), a venda de ingressos avulsos para cada dia de sua edição de 2026, acrescentando um novo destaque à programação: o encontro no palco entre Marcos Valle e Ana Frango Elétrico.
O evento está marcado para os dias 12 e 13 de setembro, no Memorial da América Latina, na capital paulista.
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Das atrações anunciadas até então, no sábado (12), sobem ao palco Maria Bethânia, além de MarcosValle e Ana Frango Elétrico, em show conjunto.
A parceria entre Valle e Ana foi apresentada ao público pela primeira vez em 2025, no projeto “Coala Apresenta: Noites no Memorial”, e reúne repertório que atravessa gerações da música brasileira, combinando obras consagradas do compositor carioca com criações autorais da jovem artista.
Já o domingo (13) será comandado por Seu Jorge e João Gomes.
Ingressos
Os ingressos estão disponíveis na plataforma Total Acesso, com opções para um ou dois dias.
Entre as novidades desta edição está a criação da Vila Coala, espaço premium conectado à área de bastidores, que oferece serviço de bar liberado, sanitários exclusivos e opções gastronômicas pagas à parte.
Compradores com cartões da bandeira Elo contam com abatimento de 20% no valor dos bilhetes.
Os valores variam conforme o tipo de acesso e a quantidade de dias escolhidos, com entradas individuais e passes completos.
A classificação indicativa é de 16 anos, e os portões abrem às 13h nos dois dias de programação.
SERVIÇO
Coala Festival 2026
Quando: 12 e 13 de setembro
Onde: Memorial da América Latina - Barra Funda - São Paulo-SP
Ingressos à venda no Total Acesso