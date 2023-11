A- A+

Celebridades Cobertura de R$ 104 milhões, onde morou Matthew Perry, é hoje a casa de Rihanna; veja fotos Cantora arrematou apartamento no mesmo edifício luxuoso onde já morava, em Los Angeles, para criar filhos com mais espaço

A cobertura em Los Angeles, nos EUA, para onde a cantora Rihanna se mudou, em abril deste ano, pertenceu ao ator Matthew Perry, intérprete do personagem Chandler na série "Friends", que morreu, aos 54 anos, no último sábado (28), em decorrência de um afogamento numa banheira. O imóvel no 40º andar de um edifício luxuoso — totalmente à prova de papparazzi, como divulgava o anúncio da corretora — foi arrematado por R$ 104 milhões pela artista.

De olho num espaço maior para criar os filhos — os pequenos RZA Athelson Mayers, de 1 ano, e Riot Rose Mayers, de 3 meses, ambos frutos de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky —, a cantora pop de 35 anos resolveu se mudar para esse apartamento, localizado no mesmíssimo prédio onde ela já morava. Ou seja, bastou levar todos os móveis para o andar de cima por meio do elevador.



No arranha-céu conhecido pelo nome The Century, também mora o ator Denzel Washington. A cobertura de Rihanna tem 860 metros quadrados e é praticamente toda envidraçada, com uma vista panorâmica da cidade. A casa tem seis quartos, além de uma sala de cinema, quatro terraços, lareira e salão de jogos.

Vida simples

Apesar de uma conta bancária a perder de vista — o patrimônio do ator é calculado em R$ 600 milhões —, Matthew manifestava a vontade, nos últimos anos, de ter uma vida mais simples. Ele já havia vendido uma mansão de 5 mil metros quadrados em Malibu, por R$ 75 milhões (conseguiu R$ 71 milhões por ela), além da já citada cobertura, também em Los Angeles. Antes de morrer, o ator se desfez de uma outra casa para comprar uma menor, em Pacific Palisades, distante da agitação de Beverly Hills e seus arredores.

O valor pago pela última casa foi de cerca de R$ 30 milhões, cifra bem abaixo da que costumava gastar pelas mansões em que morou. Perto da piscina, estava instalada a banheira de hidromassagem onde ele foi encontrado desacordado, que usava com alguma frequência. Dali, Matthew podia ver as montanhas e o Oceano Pacífico.

O imóvel térreo é cercado de verde e, ao contrário de outras casas de Perry, tem um toque mais minimalista e muita luz natural. Chamam atenção alguns troncos de árvore que foram usados na decoração e na cabeceira da cama de seu quarto.

