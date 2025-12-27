A- A+

celebridades Cobertura em Dubai ao tênis de luxo para amigo de Virgini: veja fortuna de Vini Jr. que banca mimos Jogador de futebol está com a influencer em dias de folga em resort exclusivo em Trancoso, na Bahia

Até pouquinho tempo atrás, Vini Jr. estava em Madri, na Espanha, onde vive. Na sequência, o jogador do Real Madrid passou cerca de 24 horas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde adquiriu uma cobertura de altíssimo padrão.

De volta ao Brasil, escolheu o refúgio de um resort exclusivo em Trancoso, no sul da Bahia. Todas essas movimentações aconteceram ao lado da namorada, Virginia Fonseca, conhecida por também não economizar em seus momentos de lazer. A rotina ajuda a dimensionar o tamanho do patrimônio do atleta.

Bem verdade que os ganhos de Vini permitem tais luxos. De acordo a revista Forbes, ele figura entre os dez atletas mais bem pagos do futebol mundial, ocupando a sexta colocação e sendo o único brasileiro na lista. Seu patrimônio, afirma a publicação, que divulgou o levantamento outubro deste ano, é de US$ 60 milhões — cerca de R$ 330 milhões na cotação atual.

Atualmente, Vini desfruta de seus dias de férias com Virginia e sua família na Reserva Jacumã, um empreendimento de luxo na praia de Jacumã, próximo da região da Praia do Espelho. Com vista para ao mar e 1 km de extensão de praia, o espaço conta com 15 acomodações exclusivas, sendo 12 bangalôs e 3 villas.

Em períodos de alta temporada, a diária das acomodações mais luxuosas pode ultrapassar R$ 15 mil. Entre os atrativos estão piscinas privativas, quadra de tênis, sauna, restaurante e heliponto homologado para pouso diurno e noturno.

Nesses dias de festas de fim de ano, Vini até surpreendeu os seguidores ao dar um mimo para Hebert Gomes, influencer e braço direito de sua amada. Trata-se de um tênis da grife francesa Louis Vuitton, de R$ 10 mil.

Em Madri, o jogador vive em uma mansão — avaliada em R$ 43 milhões — no bairro nobre de La Moraleja, onde moram outros craques do Real Madrid como Luka Modric, Rodrygo e Federico Valverde.

Já no Rio, ele tem uma mansão de cerca de R$ 20 milhões. Localizada na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, a residência foi planejada com a participação direta do atacante, que fez questão de incluir uma boate subterrânea com isolamento acústico.

O imóvel conta ainda com piscina climatizada, sauna, salão de jogos, adega e elevador. Mármore e tons claros dominam os ambientes — um refúgio ideal para o atleta quando está no Brasil.

Durante a rápida passagem por Dubai, de acordo com a imprensa local, Vini Jr. adquiriu uma penthouse na Tiger Sky Tower, em uma área central da cidade. Em construção, o edifício terá 532 metros de altura, 122 andares — podendo quebrar vários recordes mundiais de altura — e tem entrega prevista para 2029.

A cobertura oferece vista panorâmica da cidade, com enquadramento direto para o Burj Khalifa (este sim, o mais alto do mundo), e integra um projeto avaliado em US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,5 bilhões.

Entre os atrativos anunciados no prédio estão uma floresta tropical suspensa a mais de 440 metros de altura, com passarelas, cabanas e até tirolesa, além de piscina de borda infinita e restaurante.

No total, o edifício reunirá 849 unidades residenciais, com valores a partir de cerca de US$ 680 mil, além de 18 coberturas de perfil ultraexclusivo, como a que foi adquirida pelo jogador.

O jogador é ainda uma das pessoas com maior número de interações nas redes sociais. Com cerca de 290 milhões de ações, de acordo com o levantamento Comscore, ele fica atrás apenas de Neymar e da própria Virginia.

Veja também