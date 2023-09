Cobogó das Artes apresenta "Estrepolias de Pedro Malasartes" no Teatro Apolo; saiba mais

A- A+

Neste sábado (16), a Escola Cobogó das Artes, voltada para a iniciação de todas as categorias artísticas, irá apresentar o espetáculo "Estrepolias de Pedro Malasartes" no Teatro Apolo. Os bilhetes serão vendidos com exclusividade pelo elenco ou diretamente na escola, localizada no bairro de Areias, zona sul do Recife.

A partir do imaginário sertanejo, e através de elementos da religiosidade, da cultura popular e do humor, a peça conta a história de Pedro, um homem astuto e desenrolado na arte de ganhar dinheiro desonestmente. Diante de uma destas situações, ele é assassinado. Acontece que nem mesmo o inferno (literalmente) é capaz de fazer com que Pedro descanse. Logo, ele tenta ludibriar o Satanás e seus auxiliares, o Cão Manco e a Diaba Nanica, em uma tentativa de retornar ao Sertão do Nordeste.

Ficha Técnica

Direção: Luna Menescal

Direção Executiva: Adriano Portela

Direção de Produção: Rafaela Gomes

Assistente de Produção: Priscila Leal

Elenco e Apoio: Cobogó das Artes

Serviço

"Estrepolias de Pedro Malasartes"

Sábado (16), às 16h

No Teatro Apolo - Bairro do Recife.

Ingressos: R$ 20,00

