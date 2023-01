A- A+

TEATRO Cobogó das Artes apresenta Lisbela e o Prisioneiro no Janeiro de Grandes Espetáculos Apresentação será no teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem

A escola de teatro Cobogó das Artes vai apresentar a peça Lisbela e o Prisioneiro no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. A apresentação será na sexta-feira (20), no Teatro Luiz de Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. O espetáculo é uma adaptação do texto clássico do escritor Osman Lins, incorporando novos personagens e linguagens à versão original da obra.



Na peça, Lisbela é uma jovem do agreste pernambucano que vive em busca dos seus sonhos. Noiva de um advogado, de repente ela conhece Leléu, um malandro conquistador e cheio de histórias para contar. Eles se encantam um pelo outro e aí tudo vira de ponta cabeça. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com sua irmã, a senhorita Inaura.





O espetáculo Lisbela e o Prisioneiro é uma das principais peças apresentadas pela Cobogó das Artes ao longo dos cinco anos de atividade do espaço. O idealizador da escola e diretor da peça, Adriana Portela, explica a intensa relação do grupo com o autor pernambucano

"Foi o nosso primeiro espetáculo. É um autor por quem tenho um carinho muito grande. Particularmente, eu trabalho com ele no mestrado e agora no meu doutorado. O elenco também tem um carinho muito grande pelo autor, a família do autor também tem um carinho enorme pela nossa escola. Angela Lins, filha de Osman Lins, já assistiu diversas adaptações, mas ela acha a nossa a mais original e extraordinária", contou Adriano.

Serviço:

Lisbela e o Prisioneiro

Quando: sexta-feira(20), às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife

Ingresso:Os ingressos estão sendo vendidos pelo site do festival, com ingressos disponíveis a R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00(meia)

