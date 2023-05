A- A+

Teatro Cobogó das Artes apresenta o espetáculo "A última volta do ponteiro"; veja datas e horários Adaptação do romance de Adriano Potela será encenada no Teatro Apolo

A Cobogó das Artes encena, nesta sexta-feira (26) e no sábado, às 19h, no Teatro Apolo, a peça “A última volta do ponteiro”. O espetáculo é inspirado no romance homônimo do escritor e diretor de teatro Adriano Portela, que também dirige a montagem.

Ambientada entre o Brasil e a Itália, a peça traz uma trama permeada por crime, traição, investigação e fantasia. Anne Fiorentino Calasso, uma menina que cresceu cercada de vários mistérios da sua família, leva a vida na busca constante por sua origem.



Esta é a segunda vez que o texto de “A última volta do ponteiro” é adaptado para o teatro. No elenco, Adriano Portela conta com a colaboração do grupo da Cobogó das Artes, escola de teatro fundada por ele na Zona Oeste do Recife.

Serviço:

Espetáculo “A última volta do ponteiro”

Sexta-feira (26) e sábado (27), às 19h

No Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 + 1kg de alimento (social) e R$ 25 (meia-entrada), à venda no Sympla

