A- A+

TEATRO Cobogó das Artes lança turma de teatro iniciante no Centro do Recife Aulas ocorrem fora da sede da escola, em parceria com a Casa Zero

Com sede em Areias, a escola Cobogó das Artes lança uma turma de teatro iniciante no bairro do Recife. As aulas terão início nesta terça-feira (4), às 18h30, em parceria com a Casa Zero, localizada na rua do Bom Jesus.

As inscrições, que seguem abertas até o início das aulas, podem ser feitas pelo Instagram da Cobogó das Artes. Também é possível realizar as matrículas através do WhatsApp: (81) 9786-0501.

Durante as aulas, os alunos mergulharão nos textos de autores pernambucanos, como Ariano Suassuna, Osman Lins e Hermilo Borba Filho. A formação propõe uma análise bioenergética do corpo, com o objetivo de preparar o ator para as cenas no palco.



O curso conta com duração de dois anos. Ao final do período de aulas, os estudantes terão que se dedicar à montagem de um espetáculo.

O valor da mensalidade é de R$ 165 e a taxa de inscrição custa R$ 70. Serão distribuídas bolsas de estudo por meio de um processo seletivo, com base em critérios socioeconômicos. Os interessados devem entrar em contato com a escola através das redes sociais.



Veja também

Famosos Fã diz ter sido destratado por Pabllo Vittar e artista rebate: 'Não chamei você de rato'; entenda