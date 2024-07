A- A+

Streaming "Cobra Kai": primeiros episódios da última temporada estreia na Netflix; veja trailer A segunda parte da série será lançada no dia 24 de novembro

“Cobra Kai” inicia sua despedida nesta quinta-feira (18), com a estreia de sua sexta e última temporada. Os primeiros episódios acabam de ficar disponíveis na Netflix.

O lançamento do último ano da série foi dividido em três partes, totalizando 15 episódios. A segunda chega ao catálogo no dia 24 de novembro. Já a parte final estreia apenas em 2025.

Na trama da nova temporada, os personagens lidam com o aparente fim do dojo Cobra Kai. Senseis e alunos precisam tomar decisões importantes quanto à participação no Sekai Taikai, o torneio mundial de caratê.



“Cobra Kai” é uma spin-off da franquia de filmes “Karatê Kid”, reativando a antiga rivalidade entre os personagens Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio). A série nasceu em 2018, no YouTube Premium, e foi comprada pela Netflix em 2019.

Além de trazer de volta nomes do elenco dos filmes, a série revelou novos rostos. Entre eles, estão Xolo Maridueña (“Besouro Azul”), Tanner Buchanan (“Ele É Demais”) e Mary Mouser (“Aminimigos”).



