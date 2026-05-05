A- A+

TERRA POLO CULTURAL Sambada: Terra abre temporada de coco de roda com Mestre Zezinho e Beto Xambá entre as atrações Sambada de Coco "Pisa Maneiro" acontece na próxima segunda (8); ingressos via Sympla

Mestre Zezinho, de Casa Amarela, Coco do Manoel e Beto Xambá são algumas das atrações do Terra na próxima segunda (8), na Sambada "Pisa Maneiro".



Com curadoria de Danilo Oliveira e Gabriela Dias, uma das sócias do Terra ao lado de Fernanda Batista, o evento marca a estreia de uma programação mensal que passa a acontecer no local, enaltecendo as sambadas no Recife.









A ideia é 'ocupar' o espaço como ponto fixo da cultura popular, com mestres e artistas que ressaltam o coco em Pernambuco.



Além das atrações já citadas, Erlânia e o Vento das Palmeiras, Gabriela Sampaio e Thiago D'Galinha integram a programação da noite, a partir das 20h, com ingressos colaborativos via Sympla.



SERVIÇO

Sambada de Coco "Pisa Maneiro"

Quando: Segunda (8), às 20h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos colaborativos R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Veja também