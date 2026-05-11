Coco do Pneu lança seu primeiro álbum em apresentação neste sábado (16)

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O Ponto de Cultura Revoltosa, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, foi o local escolhido para o show de lançamento do primeiro álbum oficial do grupo Coco de Pneu, neste sábado (16), a partir das 21h, com entrada franca.

O show de lançamento, que integra as comemorações do aniversário da cidade de Nazaré da Mata - uma das datas mais importantes do calendário da Mata Norte - também marca os 36 anos de fundação do grupo fundado no bairro Amaro Branco, em Olinda.



Cultura popular

A escolha do local do lançamento não foi casual. Nazaré da Mata é um dos territórios mais ricos culturalmente do interior pernambucano, conhecido pela força do maracatu de baque solto e por uma tradição festiva que atravessa gerações.

O Coco do Pneu é liderado pelo Mestre Lu do Pneu, nome artístico de Fernando Antônio da Anunciação. O grupo tem raízes profundas na tradição dos pescadores artesanais do Amaro Branco e já excursionou pela Europa, em 2025, e foi atração do festival Pernambuco Meu País.



O samba de coco que o grupo pratica é uma das expressões mais genuínas da cultura popular nordestina — ritmo de origem afro-brasileira, nascido nas comunidades rurais e litorâneas, que combina canto coletivo, dança e percussão intensa.

A formação do grupo tem Lú do Pneu no vocal principal e no bombo. Também tocam bombo Juninho do Coco e Lu Guarú. No pandeiro estão Anderson Sales e Antônio Marcos. O ganzá, chocalho metálico que pontua e costura o ritmo, fica a cargo de Alcides Nascimento.

Os backing vocals são a alma coletiva da roda: Raiani do Pneu, Yone, Juninho do Coco, Marcela Souza, Lucinéa Maria (a Néa) e Alcides Nascimento respondem ao mestre, criam o diálogo de pergunta e resposta que é marca do coco tradicional e fazem a plateia sentir que está dentro da sambada, não apenas assistindo a ela.



Sobre o Coco do Pneu

O nome do grupo carrega sua própria história: O pai de Lu do Pneu (Jose Ivo da Anunciação) pescador, encontrou um pneu de trator ou avião, na praia de Pau Amarelo e se impressionou com o tamanho, e resolveu levá-lo para a sua comunidade (Amaro Branco) onde servia para se reunir com os amigos e familiares para tomar uma e sambar o coco de roda, tornou-se a identidade sonora e o símbolo do grupo e da sambada que acontece todo último sábado de cada mês no beco do pneu no bairro do Amaro Branco.



O álbum

Intitulado simplesmente "Coco do Pneu", o disco é lançado pelo selo Terno da Mata Records e está disponível em todas as plataformas de streaming. As gravações foram realizadas no Estúdio Fábrica ao longo de 2025, com gravação e mixagem trabalhadas por Pedro França, masterização assinada por Pablo Lopes e produção musical de Nilton Júnior.

A proposta do disco é recriar o clima das sambadas tradicionais — a energia das rodas noturnas, a interação entre os músicos e o público, o calor de uma festa que não precisa de palco sofisticado para emocionar. São quatorze faixas com participações que atravessam gerações e territórios.



Entre os momentos mais marcantes, está a presença póstuma da Mestra Beata (Beatriz Andrade), que empresta sua voz nas faixas "Agora foi que eu Cheguei" e "Ô Mulher". A participação, gravada antes de sua morte, transforma o álbum em um documento de memória viva. O disco conta ainda com o Mestre Arnaldo do Coco na faixa "Um Sonho de Liberdade"; Raiani do Pneu em "Chora Maria de Lourdes"; Marcela Souza em "Coco de Água Doce"; Lú Guaru em "Sangue Nordestino"; e Juninho do Coco em "Mané Pajuaba".

Encontro de pontos de cultura



O evento é descrito pelos organizadores como um "encontro de pontos de cultura" e foi viabilizado pelo Funcultura, fundo estadual de incentivo à cultura. Além da apresentação do Coco do Pneu, a noite terá o Coco de Engenho — manifestação que carrega na própria nomenclatura a marca da Zona da Mata e sua história canavieira — e a participação especial de Regis Arruda, o Coco da Mata, uma das vozes mais respeitadas da cena musical da Mata Norte.



A coordenação geral do álbum é do sociólogo e produtor Sérgio Melo, que também dirigiu o curta-metragem "Vozes do Samba de Coco de Amaro Branco", documentário sobre o grupo. A direção musical do álbum é de Nilton Júnior. A assistência de produção é de Úrsula Albuquerque, o design gráfico é assinado por Cíntia Viana, e o registro fotográfico e audiovisual do álbum ficou a cargo de Elimar Caranguejo, Jussara Ferreira e Sérgio Melo. A produção executiva é da Terno da Mata Produções.

SERVIÇO:

Show de lançamento do álbum "Coco do Pneu"

Quando: 16 de maio de 2026

Onde: Ponto de Cultura Revoltosa - Praça Carlos Gomes, nº 17, Centro, Nazaré da Mata-PE.

Horário: 21h

Entrada gratuita

Streaming: Disponível em todas as plataformas digitais

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