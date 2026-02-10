'Coco do Recado': Christine Valença e Caetana lançam single e videoclipe nas plataformas; confira
Single marca o encontro entre Rio de Janeiro e Recife em forma de "coco carnavalesco eletrificado" e tem videoclipe oficial disponível no Youtube
Já está disponível nas plataformas digitais o single “Coco do Recado”, das multiartistas Christine Valença e Caetana, com clipe oficial no YouTube. O lançamento marca o encontro entre Rio de Janeiro e Recife em forma de “coco carnavalesco eletrificado” tendo a cultura nordestina presente e contemporânea, sem abrir mão de suas raízes.
Produzida ao longo de mais de cinco anos de trocas artísticas, vivências e escutas entre as duas artistas, a música se propõe a investigar a tradição com liberdade de experimentação.
Com produção musical de Bruno Danton, da banda El Efecto, a faixa tem participações especiais de Aline Gonçalves — que já tocou com Roberta Sá e Hermeto Pascoal — nos sopros, e de Ná Chuva na percussão. Christine Valença, além de intérprete e coautora, imprime sua assinatura sonora no órgão Hammond.
Ouça:
Leia também
• Bad Bunny faz história ao levar Grammy de Álbum do Ano
• Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio de Melhor Álbum de Música Global
• Turnê mundial do novo álbum dos Gilsons chega ao Recife em maio
Encontro artístico
A conexão entre Christine e Caetana teve início no universo da dança, durante uma residência de Danças Pernambucanas no Rio de Janeiro, quando Caetana ainda compartilhava sua arte antes mesmo de lançar seu primeiro single.
Da admiração mútua e do desejo de aprofundar autorias próprias, surgiu uma parceria potente, enraizada em histórias pessoais e referências culturais comuns. “Coco do Recado” é fruto dessa ligação: um coco autoral povoado por personagens, memórias e universos complementares.
Influências
A sonoridade do single percorre um mapa afetivo que atravessa o coco tradicional de Selma do Coco e Jackson do Pandeiro, passa por repentes e emboladas, dialoga com o Manguebeat e alcança o soul de influência gospel de Ray Charles, criando uma paisagem sonora vibrante, urbana e ritualística ao mesmo tempo.
- Foto: Raiz de Maria/Divulgação
- Foto: Raiz de Maria/Divulgação
- Foto: Raiz de Maria/Divulgação
A narrativa da música se constrói como uma transmissão de memória: trata-se de um coco/embolada sem autoria definida, que chegou a Christine por meio de sua avó recifense, bailarina e apaixonada por frevo. “Talvez fosse mesmo de sua avó. Nunca saberemos. Mas agora poderemos nos lembrar”, refletem as artistas, sublinhando o caráter de herança cultural, escuta e permanência que atravessa a obra.
Videoclipe
Já disponível no YouTube, dirigido pela produtora baiana Espelho Lunar, sob direção de Clara Campos e Bianca Bomfim, o clipe foi filmado em película 16mm. Ele dialoga com o cinema nordestino contemporâneo e evoca atmosferas de suspense e sonho, em referências que remetem a O Agente Secreto.
O imaginário do Nordeste ancestral e do carnaval de Olinda se materializa em figuras como o Homem da Meia-Noite, Caboclos de Lança, La Ursa e Boizinhos, criando uma paisagem onírica para o “recado” que a canção propõe.
Assista:
Sobre as artistas
Christine Valença é cantora, compositora, bailarina e multi-instrumentista. Sua música transita entre soul, MPB, folk e pop alternativo, combinando sofisticação e frescor. Já se apresentou em cidades como São Paulo, Lisboa, Paris e Nova York. É votante da Recording Academy e do Latin Grammy, e colaborou com diversos nomes da cena independente.
Seu primeiro álbum autoral foi elogiado por Mauro Ferreira e incluído na lista de melhores lançamentos de 2025 pela Rolling Stone Espanha. Em 2026, a artista inaugura uma nova fase celebrando os ritmos do Nordeste e o carnaval, preparando o lançamento de um novo EP.
Caetana é dançarina, percussionista, compositora, produtora musical, cultural e executiva. Natural do Recife, constrói uma obra profundamente conectada à cultura nordestina. Foi a primeira travesti a gravar um frevo no Brasil e se destaca por projetos que unem poesia, identidade e inovação.
Foi a única pernambucana a integrar o ranking Future of Music da revista Rolling Stone, indicada como revelação no Prêmio Biscoito e reconhecida com menção honrosa da UFPE. Já colaborou com Geraldo Azevedo, Otto, Banda Devotos e DJ Dolores. Sua trajetória já foi destaque em veículos como Marie Claire, Estadão e Correio Braziliense, além de ser retratada na capa especial de 200 anos do Diário de Pernambuco.
*Com informação da assessoria
SERVIÇO
Coco do Recado, de Christine Valença e Caetana
Veja o clipe oficial
Ouça o single “Coco do Recado”