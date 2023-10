A- A+

cultura negra Coco dos Pretos recebe vários convidados neste domingo (15) em seu canjerê Mestre Galo Preto, Mestre Meia Noite, Coco Raízes de Arcoverde, Bongar, Pandeiro do Mestre e outros participarão da festa, em Campina do Barreto

A música cantada e tocada nos terreiros de candomblé e jurema em celebração aos pretos velhos ganha espaço em mais um Canjerê do Coco dos Pretos, que acontece neste domingo (15), a partir das 15h, na sede do Maracatu Nação Cambinda Estrela, em Campina do Barreto, Zona Norte do Recife.



Nesta edição, a festividade, que é gratuita, receberá mestres, grupos e artistas da cultura tradicional de Pernambuco do Sertão e da Região Metropolitana do Recife. São eles: Mestre Galo Preto (Patrimônio Vivo de Pernambuco), Mestre Meia Noite, Coco Raízes de Arcoverde, Grupo Bongar, Pandeiro do Mestre, Gabi do Carmo, Fernando de Baru e Tayná Hirley.







O Canjerê do Coco dos Pretos foi idealizado pelo músico, cantor e produtor musical Adriano Santos, e conta com o incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC - Recife).

SERVIÇO

Canjerê do Coco dos Pretos e convidados: Mestre Galo Preto, Mestre Meia Noite, Coco Raízes de Arcoverde, Grupo Bongar, Pandeiro do Mestre, Gabi do Carmo, Fernando de Baru e Tayná Hirley

Quando: domingo (15), a partir das 15h

Onde: Sede do Maracatu Cambinda Estrela | Rua. Dr. Elias Gomes, 420, Campina do Barreto - Recife/PE

Entrada: gratuita

