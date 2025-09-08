"Coisas Distantes", primeiro romance do escritor Fábio Andrade, será lançado quarta-feira (10)

A- A+

Um jornalista de luto pela morte da companheira vai a uma ilha perdida no Atlântico para fazer uma reportagem sobre aparições de discos voadores. É a partir desse enredo que o escritor Fábio Andrade conduz seu primeiro romance, "Coisas Distantes", da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). O livro será lançado em quarta-feira (10), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco, localizado nas Graças, bairro da Zona Norte do Recife.



Nas 172 páginas de "Coisas Distantes" o leitor acompanha o jornalista numa ilha sem nome, de pouco mais de nove quilômetros quadrados, na costa do Espírito Santo. No local, onde funciona uma base militar, há relatos frequentes de desaparecimentos de pessoas e fenômenos inexplicáveis, como luzes e estranhos objetos avistados por marinheiros e visitantes. O protagonista, sem nome em quase todo o livro, só é apresentado como Adriano quando não está mais presente na história.



“Há um sentido na ausência dos nomes dele e da ilha na maior parte do livro. É como se eles estivessem sintonizados, e se fundissem, gradativamente. Os nomes, na ficção, nunca são gratuitos. Além dos significados que podem evocar, eles definem, fixam. Adriano é um ser em trânsito, na passagem para algo que desconhece e que, ao mesmo tempo, o atrai. Como a ilha, ele é um lugar de passagem. Apenas quando desaparece, seu nome aparece. Sugerindo assim que só se pode falar da vida de alguém, dizer quem foi ele, quando não está mais entre os seus”, declara Fábio Andrade.

Serviço

Lançamento de Coisas Distantes com bate-papo entre Fábio Andrade e a jornalista Ariana Pacheco

Quando: Quarta-feira (10), às 19h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco, Avenida Rui Barbosa, 960, Graças

Preço do livro: R$ 55

*Com informações da assessoria de imprensa



