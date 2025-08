Colaborador de Gusttavo Lima sofre acidente de bicicleta e morre

A- A+

Marcos Ribeiro da Silva estava andando de bicicleta na Rodovia GO 020, no município de Bela Vista de Goiás (GO), nesta quarta-feira (30) quando foi atingido por uma caminhonete.

O funcionário, de 41 anos, faleceu no local, de acordo com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A assessoria do cantor lamentou a morte do funcionário e disse que estão acompanhando os trabalhos das autoridades e prestando assistência aos familiares. Eles também agradecem o apoio prestado por todos.

