show Coldplay contou com participação de artistas nacionais em todos os shows no Brasil; relembre Banda britânica recebeu Milton Nascimento, Seu Jorge e filhos de Caetano Veloso em encerramento da série de 11 shows que realizou no país

"É como injetar uma droga de felicidade", definiu Chris Martin, vocalista do Coldplay, ao falar sobre a série de 11 shows que o grupo apresentou, neste mês, em cidades no Brasil. Fã de artistas da MPB, o cantor aproveitou sua passagem por aqui para estreitar laços com artistas nacionais. Não à toa, em todas as performances da banda, houve participações de brasileiros no palco.

Na noite da última terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos — espaço mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro —, a banda britânica recebeu Milton Nascimento para cantar "Maria, Maria", no encerramento da turnê em solo tupiniquim. Também estiveram por lá Seu Jorge (que também subiu ao palco nas apresentações em São Paulo), Hamilton de Holanda e Moreno, Zeca e Tom Veloso, filhos de Caetano Veloso.

Na apresentação em Curitiba, quem deu uma palinha foi Cris Botarelli, integrante da banda potiguar Far From Alaska. Segundo ela, o convite aconteceu uma semana antes do show. Fã declarada do Coldplay, a musicista foi procurada pela produtora dos britânicos, que buscavam um profissional que tocasse um instrumento conhecido como lap steel. Colegas a indicaram.

"Ficou esse 'vai ou não vai', e eu já estava meio sem esperança. E aí falei: 'Quer saber? Vou gravar aqui para ver se funciona ou não'. Mandei (uma gravação tocando o instrumento) e tive a notícia que o Chris Martin escutou, curtiu e me convidou", relatou ela.

Coldplay no Brasil

O grupo Coldplay começou a série de apresentações no Brasil no dia 10 de março, em São Paulo, onde realizou um total de seis shows. Em seguida, em Curitiba, ocorreram dois. Por fim, Chris Martin (vocalista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (baixista) e Will Champion (baterista) passaram pela capital fluminense para três eventos.

A banda postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a recepção dos brasileiros ao longo da turnê. "Obrigado pelas incríveis semanas no Brasil. Nós tivemos momentos maravilhosos. Até a próxima vez", afirmou mensagem do grupo.

