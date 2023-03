A- A+

MÚSICA Coldplay vai levar pessoas em situação de rua para assistir a show em São Paulo Ação é uma parceria com a ONG SP Invisível, que tem como premissa transformar a realidade de indivíduos em condição de vulnerabilidade social

O Coldplay levará um grupo de pessoas em situação de rua para assistir ao show que a banda irá fazer em São Paulo nesta sexta-feira. A ação é uma parceria com a ONG SP Invisível, que desde 2014 trabalha com a premissa de transformar a realidade de indivíduos em condição de vulnerabilidade social.

Ao GLOBO, André Soler, co-fundador do projeto paulista, disse que foi procurado pela Global Love Button, uma organização sem fins lucrativos que tem viajado pelo mundo ao lado da banda britânica. A cada país visitado durante a turnê, a Love Button se reúne com iniciativas locais para ajudar nos trabalhos voluntários.

"Na última quinta-feira, os recebemos na nossa ação semanal de distribuição de alimentos e, como forma de agradecer, eles falaram que nos dariam alguns ingressos", explicou Soler. " Foi então que perguntamos o que eles achavam da população em situação de rua ir ao show. Eles toparam e fizemos esta parceria".

No total, quatro pessoas em situação de rua foram escolhidas: Phillip Charles Batista, de 24 anos, Rafael Eduardo Nunes, 39, Lucas Ranier, 25, e Diego Matias, 25. Entre os critérios para a escolha, segundo Soler, estava a ligação deles com a música e a proximidade com o projeto social, que os acompanha há mais de um ano.

Rafael, por exemplo, toca violão e trabalha como artista de rua. Ao SP Invisível, chegou a dizer que deseja estudar e “crescer como pessoa”. A música, segundo ele, “dá oportunidade de ganhar dinheiro para cursar enfermagem, construir uma família e uma profissão sólida”.

