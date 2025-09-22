Colega de emissora, Whoopi Goldberg protesta contra suspensão de Jimmy Kimmel: 'Ninguém nos silencia

A- A+

Um dos principais programas da manhã na TV americana, o "The View" é conhecido por comentar os temas em alta no dia a dia do país. Por isso, causou estranheza nos espectadores o fato do programa ter ignorado por dois episódios o caso envolvendo a suspensão de Jimmy Kimmel de seu talk show na rede ABC, que também é responsável pelo "The View". Nesta segunda-feira (22), no entanto, Whoopi Goldberg e suas colegas de mesa finalmente trataram do tema.

"Vocês realmente acharam que não íamos falar sobre Jimmy Kimmel? Quer dizer, vocês assistiram ao programa nas últimas 29 temporadas? Ninguém nos silencia", afirmou Goldberg logo na abertura.

A atriz e apresentadora continuou: "Quando a notícia sobre a suspensão de Jimmy Kimmel foi divulgada na semana passada, esperamos para ver se Jimmy ia falar alguma coisa sobre isso primeiro. Você pode não gostar de um programa e ele pode sair do ar. Alguém pode dizer algo que não deveria e ser tirado do ar. Mas o governo não pode pressionar alguém a ser silenciado."

Ana Navarro, que divide a mesa com Goldberg, também falou: "Não entendo como neste país, onde a Primeira Emenda foi feita à Constituição para garantir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, o próprio governo está usando seu peso e poder para intimidar e assustar as pessoas e fazê-las ficar em silêncio."



O talk show de Kimmel, que ocupa o fim de noite da ABC desde 2003, foi retirado da grade no último dia 17 de setembro, por tempo indeterminado. O apresentador ainda não se manifestou sobre o assunto, mas defensores da liberdade de expressão têm criticado a retirada imediata do programa do ar.

A suspensão repentina ocorreu depois que grandes grupos de afiliadas de televisão, como a Nexstar e a Sinclair, anunciaram que deixariam de exibir o programa. A medida foi uma resposta às declarações de Kimmel sobre a reação do ex-presidente Donald Trump à morte do ativista conservador Charlie Kirk.

Segundo a Variety, a direção da Disney e os representantes de Jimmy Kimmel negociam o retorno do Jimmy Kimmel Live ao ar na emissora.

