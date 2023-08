Colegas em filmes, Sérgio Mallandro pede orações para Faustão: 'Vamos na fé'

A- A+

Colegas em filmes como "Sonho de verão" (1990) e "Inspetor Faustão e o Mallandro" (1991), o humorista Sérgio Mallandro pediu orações para Faustão, que está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, aguardando na fila por um transplante de coração por causa de um agravamento no quadro de insuficiência cardíaca.

"Pra quem conhece e conviveu com Faustão, sabe o ótimo caráter e o coração imenso que ele tem, peço a todos os meus Amigos e seguidores que façam uma energia bem positiva através de suas orações e rezas, porque se fizermos com muita fé vamos ajuda-lo a sair dessa situação, tenho certeza!!!!! Faustão merece todo carinho e amor pela grande pessoa que é, falo isso porque o conheço!!!! obrigadoooo. E vamos na FÉ, conto com vcs!!!!", escreveu o Mallandro.

Veja também

Streaming HBO Max dá início às gravações de série derivada de "Cidade de Deus"; confira as primeiras imagens