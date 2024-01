Coleira, pantufas e brinquedos de infância: ação emociona e revela histórias dos participantes

A- A+

A história de Suri, uma cadelinha do estudante gaúcho Matteus, 27, foi compartilhada com os participantes do BBB24 nesta terça-feira (30). Com a coleira do animal nas mãos, o brother se emocionou ao relembrar do bicho estimação, que já morreu.



Já a vendedora Beatriz, 23, recebeu a barraca em que trabalhava no Brás, em São Paulo e rememorou junto aos confinados, o tempo em que montava o espaço na rua.



As duas histórias se somam a outras que foram compartilhadas entre brothers e sisters em ação na casa, que levou para cada um dos participantes um objeto que marcou a vida de todos eles que, emocionados, revelaram sobre suas vidas fora da casa.









Luigi recebe brinquedo de infância

Luigi, um dos emparedados da semana, iniciou a ação e deu de cara com um brinquedo de sua infância. Segundo ele, um dos primeiros dados por sua mãe.



"Está destruído porque eu brinquei demais com ele, tacava o terror mesmo", conta, o carioca de 28 anos, segurando o brinquedo, um carrinho.



Ao final da ação, o brother ganhou um carro - de verdade! Emocionado, ele afirmou que daria ao seu pai.



Beatriz, e a barraca do Brás

A vendedora de 23 anos, cuja história de vida é centralizada no Brás - local conhecido de São Paulo pelo comércio de rua - durante a ação, recebeu a barraca em que trabalhava desde criança, segundo ela.



"Está enferrujada, os ferros, a sujeira (...) A barraca significa tudo para mim porque foi onde eu consegui pagar meu teatro, me formar como atriz", contou.



Matteus e Suri

Já o estudante gaúcho Matteus, emocionado, segurando a coleria da cadelinha Suri, seu bicho de estimação que já morreu, referiu-se ao animal como um anjinho que Deus colocou em sua vida.



"(...) passei junto com ela por muitos momentos da vida. Muitos momentos tristes. Muitos momentos d eprovação. E ela sempre foi um refúgio", destacou o brother.

As pantufas de Bin

Com um par de pantufas em formato de ursinho de pelúcia nas mãos, MC Bin Landen recordou que os objetos foram comprados também para sua mãe.



"E foi um momento que a gente começou a viver um momento melhor na nossa vida. Por a gente ter passado fome junto, ter vivido muito coisa junto, comprei um desse para mim e para ela", compartilhou o cantor.



Yasmin e seu bowl de cristal

Uma tigela de cristal foi o objeto entregue à empresária e modelo Yasmin Brunet. Segundo ela, uma escolha certa e necessária para o seu momento na casa.



"(...) emite uma frequência que alinha chakras, acalma e cura (...) Escolheram muito bem".



A batedeira de Raquele

A doceira de 27 anos, a capixaba Raquele, recebeu como objeto pessoal uma batedeira, a primeira comprada com o próprio dinheiro.



"Era um sonho pra mim ter uma batedeira", contou.



Michel e o carro de bombeiro

O professor Michel, 33, com um carrinho de bombeiros em mãos, revelou que foi do padrinho e da madrinha que recebeu o brinquedo na infância.



"Minha madrinha irmã de minha mãe, e ela faleceu antes de eu vim (para o programa), em novembro, e ela nunca deixou de me dar um presente", revelou, em lágrimas, o mineiro.



A churrasqueira da alegria

O motoboy carioca Juninho, 41, recebeu sua "churrasqueira de estimação". Sentado na grama do jardim da casa, ele contou que o objeto o remete a momentos felizes de sua vida.



"Os melhores momentos que tive em minha casa, sempre cercado de amigos, sempre fazendo festas, sempre rindo muito", confessou o brother, que está no paredão da semana.



Um presente de Manaus

Um cocar foi o objeto recebido pela emparedada Isabelle. Dançarina, de Manaus, a sister costuma exalta a cultura de sua Região e aproveitou o momento para contar sobre o acessório.



"Estou muito feliz em compartilhar com vocês (...) eu tenho vários cocares, que fazem parte de minhas indumentárias que uso para dançar".



O primeiro sonho da vida de Alane

A bailarina e modelo paraense, Alane, 24 - também no paredão da noite desta terça-feira - recebeu sua primeira faixa de um concurso em que participou em Belém (PA).



"A minha vó colocou minha mãe para participar, e a minha mãe me colocou para participar, fez minha coreografia", contou a sister, emocionada também por relembrar a morte da avó.



Desenhos dos filhos

A cantora Wanessa Camargo, 41, foi contemplada com um quadro emoldurado com desenhos feitos por seus filhos.



"O João já conseguia escrever o nome dele", contou ela, em menção a um dos desenhos do filho, o primeiro recebido por ela e no Dia das Mães.



Rodriguinho e o violão de início de carreira

O cantor paulista de 45 anos, de posse de um violão comprado pelo pai com o dinheiro da rescisão recebida ao ser demitido do emprego, ficou emocionado ao rememorar o momento.



"Você vai gastar todo o seu dinheiro num violão? E ele falou pra mim: 'você vai devolver isso, um dia. Você vai chegar, você vai conseguir. E quando eu fiz sucesso, foi um mês depois dele falecer e ele não viu isso", desabafa o sambista.





Pitel e a lembrança de sua avó

A assistente social alagoana, Pitel, recebeu um objeto que foi de sua avó.



"Ela é a mulher mais sensacional que eu conheço", declarou Pitela, afirmando ainda que quando casou ela quis levar alguma coisa que perpetuasse como lembrança, a sua avó. Ela levou, então, um jarro, o objeto recebido na ação.

Fernanda recebe bicho de pelúcia que ganhou do namorado

"Não traz muitas lágrimas, só gratidão e alegria". Foi assim que Fernanda, a confeiteira e modelo carioca de 32 anos, começou seu discurso na ação.



A pelúcia foi um presente do namorado.



Deniziane e as recordações do filho

A fisioterapeuta mineira Deniziane, 30, recebeu uma mantinha usada pelo seu filho Lucas. Segundo ela, o amor sentindo pelo rebento é o que mais lhe aproxima de Deus.



"Não foi uma gravidez planejada (...) Mas foi um período em que me tornei mais forte, que me transformou como mulher e com essa calma de tratara as coisas com mais leveza. Hoje meu filho é minha vida".



Giovanna recebe óculos do pai, já falecido

"Esse óculos, ele era do meu pai (...) Esse óculos ficou guardado por muitos e muitos anos, hoje eu que uso ele".



Sob lágrimas, a nutricionista mineira de 27 anos afirmou que sente falta dele todos os dias. "Eu sinto ele comigo diariamente", ressalta a sister.



Mala de maquiagem dado pela mãe, em depressão

A trancista e operadora de caixa, a carioca Leidy Elen, 26, recebeu uma maleta de maquiagem.



"Eu não tinha maquiagem, minha mãe não tinha como me dar", conta a sister, após ter relatado o falecimento do pai e a depressão da sua mãe, o que ocasionou a separação entre elas para depois haver um reencontro celebrado com o presente da mala de maquiagem.

O urso de pelúcia de Davi

O motorista de aplicativo, Davi, 21, agarrado com um urso panda de pelúcia, falou sobre o presente enviado pela esposa.



"Esse ursinho tem uma cara braba e é de pelúcia, dá para ficar apertando e lembrando dela", contou sob risos o brother baiano.



A arte do encontro de Marcus Vinicius

O paraense Marcus Vinicius, 31, recebeu como objeto uma camisa - em um quadro emoldurado - que o fez recordar de seu primeiro espetáculo no teatro em Belém.



"Foi a primeira vez que me senti realmente pertecente a mim", comentou, recordando que desde a infância se sentia perdido sobre o que queria ser e o que queria fazer.

Bichinho de estimação de Lucas

O professor de Educação Física, o carioca Lucas Henrique, 29, recebeu uma foto e a coleira de seu bicho de estimação, uma cadela adotada por ele.



"Ela apareceu na porta de minha casa (...) a minha esposa pegou ela".



