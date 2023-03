Coletânea reúne histórias da Revolução Pernambucana

A- A+

Recortes importantes da história de Pernambuco, de um período relevante e que não poderia passar despercebido, integram a coletânea publicada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) em parceria com o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, com lançamento marcado para esta segunda-feira (20), na Academia Pernambucana de Letras (APL).

Contexto histórico

Serão quatro títulos inicias da Coleção IAHGP - sigla do Instituto Arqueológico - que vão percorrer, entre outros temas, sobre a participação do clero na Revolução Pernambucana de 1817, a escravidão no processo revolucionário e alguns dos personagens seculares da época, que "retornam" nas obras, concebidas que foram sob inspiração do bicentenário da Revolução Pernambucana, fato levado às páginas que perfazem a coletânea.

"A história de Pernambuco deve ser sempre lembrada, resgatada, para que o nosso povo, e de modo muito especial, os jovens e estudantes saibam como há dois séculos os pernambucanos estavam envolvidos, lutando por um Brasil melhor e independente, com melhores condições de vida", ressaltou, em entrevista à Rádio Folha, Margarida Cantarelli, desembargadora, escritora, ocupante da cadeira número 9 da Academia Pernambucana de Letras (APL) e atual presidente do IAHGP.





Coletânia de dez livros

No total, dez livros integram a coletânea, com os quatro primeiros lançados na segunda-feira (20) e os demais seguem em fase final de conclusão.



"Resultou o desejo de tornar permanente, como se fosse uma linha editorial, com autores novos e outros que deviam ser republicados. E o Instituto é guardião da memória do Estado e como tal, se sente comprometido com a história, e com o bicentenário da independência do Brasil em 2022, quando mantivemos o olhar pernambucano, à maneira de Pernambuco, sempre altivo e engajado com a liberdade. Os quatro livros são muito importantes para o País", complementou Margarida.

Primeiros lançamentos

"O Brasil Heróico em 1817", com escritos de Alípio Bandeira (1873-1939), reúne artigos do autor, relatando a história da insurreição de 1817, com capítulos dedicados a heróis e mártires.

Já "Os Mártires Pernambucanos de 1710 e 1817", assinado pelo padre português Joaquim Dias Martins, tem perfil de um dicionário biográfico dos revolucionários daqueles anos, e é obra considerada por historiadores como manual do pernambucano revolucionário, fazendo as vezes de uma fonte importante de informação.

A seguir, "Os Padres e a Teologia da Ilustração", de Antônio Jorge Siqueira, traz a história da Revolução Pernambucana, também conhecida como a Revolução dos Padres, haja vista o engajamento de religioso de diversas ordens eclesiásticas e níveis hierárquicos.

Por fim, "Liberdade: Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife (1822-1850)", lançado originalmente pela Editora Universitária da UFPE, em 1998, tem autoria de Marcus Carvalho, professor da mesma academia. Dividido em três partes, a obra faz uma análise sobre a escravidão na primeira metade do Século XIX, apresentando o Recife da época e identificando os traficantes de escravos atuantes no comércio entre África e Pernambuco.

Serviço

Lançamento da Coleção IAHGP

Quando: segunda-feira, 20 de março, às 19h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (APL) - Av. Rui Barbosa, 1.596, Graças

Acesso gratuito

Valores: R$ 180 (coleção com os quatro livros). R$ 50 (por livro) e R$ 20 (e-book)

